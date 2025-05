Lua leva tombo e arranca risos de Eliezer: 'Passa bem'

Em suas redes sociais, Eliezer compartilhou um momento divertido com a filha Lua, de dois anos, e foi pego de surpresa quando a pequena levou um tombo

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 14, o ex-BBB mostrou um momento divertido ao lado da filha Lua, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

No vídeo, a pequena surgiu fazendo exercícios ao lado do pai na academia. Porém, quando Lua foi descer do banco em que estava sentada, ela se desequilibrou e levou um tombo.

Eliezer se assustou na hora, mas garantiu que a herdeira não se machucou. "Caiu, mas passa bem. Sabe o pior? É que ela avisa 'vou cair' Kkkkkkkkkkk", escreveu ele na legenda.

Além de Lua, Eliezer e Viih Tube também são pais de Ravi, de cinco meses.

Casamento

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

Em entrevista ao portal Quem, Viih Tube contou: "A gente tem o desejo de comemorar, de casar de verdade na igreja e fazer uma comemoração, uma festa, mas não temos mais vontade de fazer festão. Depois que a gente se converteu, a gente entendeu que o casamento é muito maior do que a gente imaginava, para Deus, que é muito mais importante do que uma festa".

A mãe de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, contou que se considera noiva."O Eli, depois que se converteu e se batizou, queria que a gente se casasse no dia seguinte. Ele me pediu em casamento faz um tempo, já me considero noiva. Mas eu falei: 'Calma, meu filho, quero me preparar, fazer uma coisa bem linda, viver meu sonho de princesa'. Estamos planejando".

