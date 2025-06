Lore Improta explica se a filha precisará passar por cirurgia: 'Deixando'

Ao ser questionada sobre hérnia umbilical da filha, Lore Improta explica se Liz precisará ou não passar por cirurgia; veja

A dançarina Lore Improta voltou a falar sobre a hénia umbilical de Liz, sua filha com Léo Santana. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a esposa do cantor foi questionada se a pequena precisará passar por cirurgia.

A influenciadora digital então comentou que quem a acompanha sabe que a menina tem a hérnia no umbigo e que eles estão aguardando para ver se necessitará realizar o procedimento médico. Lore Improta deu mais detalhes.

"Liz tem uma hénia umbilical, que a gente está deixando crescer para ver se, porque alguns voltam, alguns entram, tal, o dela ainda tem um pouquinho, mas não tem urgência não, nada que me incomode, não faz mal para ela", esclareceu

Ainda em seus stories, Lore Improta mostrou o antes e depois de seu corpo após três anos do nascimento de Liz. A famosa contou que ficou com o corpo muito diferente na gestação e que pensou que não voltaria à antiga forma física.

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho . Recentemente, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem",iniciou seu pronunciamento e falou mais.