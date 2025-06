Kelly Piquet encanta ao mostrar fotos inéditas das duas filhas: 'Anjos'

A modelo Kelly Piquet registrou um momento carinhoso entre a primogênita e a caçula recém-nascida, fruto da união com Max Verstappen

A modelo Kelly Piquet dividiu com o público uma sequência de fotos encantadoras das filhas, Penélope, de 5 anos, e Lily, de um mês de vida. Em seu perfil oficial, a herdeira do ex-piloto Nelson Piquet revelou que os cliques possuem um significado especial, uma vez que registraram o primeiro encontro entre as duas.

Nas imagens, a caçula de Kelly, que teve o nascimento revelado no dia 2 de maio, aparece recebendo carinho da irmã mais velha. Para a ocasião marcante, as duas usaram roupas do mesmo tom. Até o momento, a filha recém-nascida da modelo, fruto da atual união com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, ainda não teve o rostinho revelado.

" Mãe de dois anjos. Desde o começo, sonhei com um momento em que as duas estivessem lado a lado — uma chegando ao mundo, a outra acolhendo com amor ", escreveu Kelly Piquet na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas.

"Estou apaixonada", se encantou uma seguidora da modelo. "Duas princesas", disse outra. "Que momento fofo! Penélope deve ser a irmã mais querida do mundo!", falou uma terceira. "As princesas mais lindas desse mundo", escreveu mais uma.

Vale lembrar que a primogênita de Kelly Piquet é fruto de sua antiga relação com o ex-piloto Daniil Kvyat. A modelo e Max Verstappen estão juntos desde 2020, mas só assumiram publicamente a união no início do ano seguinte.

Confira as fotos das filhas de Kelly Piquet:

O primeiro mês de vida da filha de Kelly Piquet

Recentemente, Kelly Piquet reapareceu nas redes sociais para celebrar o primeiro mês de vida de Lily, sua filha com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen. O nascimento da pequena foi anunciado no dia 2 de maio.

Nas imagens, Kelly aparece com a filha nos braços. Ela veste um vestido longo branco de mangas compridas. "Há pouco mais de um mês, meu coração experimentou pela segunda vez o amor mais incrível do mundo", ela iniciou na legenda.

E complementou: "Palavras não conseguem descrever o que é sentir um amor tão profundo. Tornar-me mãe novamente me lembrou da beleza, força e delicadeza que vivem dentro de nós. Obrigada, meu pequeno, por me escolher", escreveu a filha de Nelson Piquet; confira os registros!

