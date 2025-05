Ivete Sangalo mostra os filhos pequenos em fotos fofa do passado

No Dia das Mães, Ivete Sangalo mostra clique com os filhos e encanta; gêmeas surgiram bebês e o primogênito, que hoje é adolescente, uma criança

A cantora Ivete Sangalo resgatou uma foto do passado com os filhos. Neste domingo, 11, de Dia das Mães, a famosa compartilhou o clique com os herdeiros e encantou com a lembrança cheia de fofura, já que o trio apareceu bem menor que atualmente.

Com as filhas gêmeas, Helena e Marina no colo, e com o primogênito, Marcelo Cady Sangalo, de 15 anos, ao lado, a artista surgiu sorridente e usou o registro para celebrar a data especial com seus seguidores.

"Tudo. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães", escreveu a ex-apresentadora global. Nos comentários, os internautas reagiram. "Te amamos mainha linda! Você inspira! Feliz Dia das Mães", falou Sabrina Sato.

É bom lembrar que os três filhos são fruto do casamento com o nutricionista e empresário Daniel Cady. Nos últimos meses, o casal fez uma viagem sem os herdeiros. Inclusive, Ivete Sangalo respondeu a uma seguidora nos últimos dias sobre ter feito a viagem sem os herdeiros.

Filhas de Ivete Sangalo têm festão com tema duplo e loja de lembranças

As filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Helena e Marina, completaram sete anos e ganharam um grande evento para a data. Na rede social, a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, mostrou detalhes da celebração com decoração feita em dois temas.

Apesar de bem diferentes, os personagens, Sonic e Lilo Stitch, foram colocados no mesmo espaço de forma harmoniosa. Para isso, a decoração foi feita em cores parecidas, mas cada uma inspirada em cada desenho escolhido por cada menina.

Marina optou pela animação da Disney e Helena escolheu Sonic. Além de personagens imensos, bolos e doces também fizeram parte dos cenários. Outro ponto que chamou a atenção na festa, que aconteceu em Salvador, na Bahia, foram as lembrancinhas.

No aniversário das filhas de Ivete Sangalo, as pessoas puderam levar desde chocolates, balinhas, bolinhos, joguinhos, velas, chinelos, bolsinhas, tela de pintura e até gloss feito na hora. Veja todos os detalhes aqui!