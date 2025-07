Isabella Fiorentino revela conquista do filho que teve paralisia cerebral

Isabella Fiorentino emociona ao mostrar o filho, que teve paralisia cerebral, conseguindo caminhar com a ajuda da mãe

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino surpreendeu ao mostrar um momento especial na vida do filho Lorenzo, que teve paralisia cerebral após o nascimento prematuro. Nas redes sociais, a estrela compartilhou um vídeo do filho caminhando com o auxílio da mãe durante um passeio em família. Ele conseguiu dar alguns passos e a mãe ficou toda orgulhosa ao ver a evolução do herdeiro.

"A vida não é medida pelo tempo, mas pelos momentos! Alguns são grandes, mas muitas vezes,pequenos! Lorenzo empurrando seu carrinho e caminhando feliz! Pequenos passos,grande evolução!", disse ela na legenda.

Além de Lorenzo, Isabella também é mãe de Bernardo e Nicholas - os meninos são trigêmeos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

A paralisia cerebral de Lorenzo

Em 2023, Isabella Fiorentino falou abertamente sobre a condição do filho Lorenzo. Em um post nas redes sociais, Fiorentino comentou sobre a própria experiência familiar. "Dia Mundial de Conscientização da Paralisia Cerebral. Lorenzo, meu filho, é uma criança PC. E sim, existem muitas limitações, principalmente a motora! Mas o fato de olhar pra ele é grandioso: é uma oportunidade de ver suas gigantes conquistas diárias, como andar com o andador sozinho (e ele já faz curvas sem ajuda!), comer com talheres, assistir (e focar) num filme, conversar comigo sobre o que ele fez no dia (a coisa mais fofa do mundo é qdo ele se entrega quando fez algo feio, tipo: ”mãe eu fui muito bem na escola, só fiz um carinho no amigo” quando, na verdade, deu um tapa…). Mas percebo que ainda existem tantas pessoas focando na falta e não nos pequenos milagres do dia a dia…", disse ela.

E completou: "Eu sou a pessoa mais feliz do mundo com minha família do jeitinho que ela é! Agradeço a Deus assim: “Paizinho, tá tudo tão perfeito, não muda nada! Só opere seus milhares como tem feito diariamente“. Aliás sem Deus,sem a igreja,sem a comunhão, eu não teria tanta paz de espírito como tenho hoje! E ver a dedicação dos meus outros dois filhos, Bernardo e Nicholas (que já conseguem ajudar o Lo a andar sem andador) é a prova de que eles estão no caminho pra serem pessoas especiais, empáticas e diferenciadas num mundo que nem sempre compreende, mas pode ser melhor um pouco mais a cada dia. Be e Ni,um dia vocês vão ter consciência de que sem a ajuda e amor de vocês, o Lorenzo não chegaria tão longe como está chegando! Vocês são o grande incentivo e exemplo que ele tanto precisa!".

"A música do Amir Sater, Tocando em Frente,é uma das preferidas do Lorenzo! Aliás ele é super eclético, gosta de forró ,passando por rock, pagode e até ópera! E um agradecimento muito especial aos terapeutas,professores,tutores,médicos e funcionários, amigos e família que se dedicam diariamente ao desenvolvimento do Lo!", finalizou.

Parto prematuro

Isabella Fiorentino teve os trigêmos com 27 semanas semanas de gestação e eles ficaram cerca de 3 meses internados antes de receberam alta hospitalar. Há algum tempo, ela falou que filho especial teve um sangramento no cérebro no terceiro dia de vida, o que deixou algumas sequelas nele.

"Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", explicou.

Após passar por uma gestação de alto risco e ter conseguido sair com os trigêmeos vivos do hospital, a modelo, que se diz muito religiosa, dá seu testemunho sobre o ocorrido.

"Sempre tive muita certeza que as coisas dariam certo, como deram, então às vezes vejo muitas pessoas olhando de fora: 'Nossa coitada, o filho dela não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo', eu já vejo como um grande milagre de ter tirado os três do hospital e os três estarem vivos, os três estarem comigo e o quanto meu filho conquista diariamente", falou.

Isabella Fiorentino mostrou mais de seu lado positivo de ver as coisas. "São conquistas pequenas, mas diárias, vejo isso como uma celebração diária na minha vida, não vejo como algo que meu filho não consiga fazer, vejo como ele conquista cada batalha, comer sozinha... foco muito nisso, no que ele conquista. Acho que a grande diferença de quem tem fé, de quem vive a fé diariamente é isso. Vamos evoluir e encarar mesmo como um milagre uma dádiva. Sou muito feliz, mesmo com todos os problemas", declarou.