Filhos gêmeos de Fabiula Nascimento roubam a cena em passeio no shopping

Fabiula Nascimento curte passeio no shopping com os filhos gêmeos, que esbanjam fofura ao lado da mãe coruja

A atriz Fabiula Nascimento foi fotografada em um passeio com seus filhos giremos, Roque e Raul, de 3 anos, frutos do casamento com o ator Emilio Dantas. O trio foi flagrado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

As crianças esbanjaram fofura enquanto corriam ao redor da mãe com seus looks com estampas de desenho animado.

Atualmente, Fabiula Nascimento está no ar no programa Volte Sempre, do Multishow, e também foi escalada para a nova versão do seriado Carga Pesada, no qual deve atuar com a atriz Thalita Carauta.

Fabiula Nascimento curte passeio com os filhos - Foto: Thiago Martins / AgNews

Maternidade na vida de Fabiula Nascimento

Em entrevista recente ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Fabiula Nascimento falou sobre a maternidade em sua vida. Ela disse que sempre quis ser mãe e se organizou para ficar em casa com os bebês nos primeiros anos de vida.

"Eu sempre quis ser mãe. E eu quis sempre ser mãe mesmo, de poder me doar a eles. E, graças a Deus, eu trabalhei meus 30 anos para ter a minha casa bonitinha para eu poder nesse momento tirar o pé do freio, que eu sei que não é a realidade de muita gente, da maioria, das mulheres do Brasil. Mas no meu caso é e eu estou podendo", disse ela.

E completou: "Eu prefiro ficar em casa com eles e trabalhar aos poucos do que pagar alguém para ficar fazendo a parte mais legal para eu poder trabalhar, sabe? Quando eles vieram, a minha decisão foi essa. Isso aqui eu nunca mais vou ver. É lógico, personagens vão vir. Mas isso aqui eu não vou ver. São cinco festinhas e acabou. Acabou criança. Já está indo para a terceira [festinha], entendeu? Não vou perder essa...".

