Filhos de Bárbara Evans roubam a cena em fotos inéditas: 'Quem aguenta?'

Eles cresceram! A modelo Bárbara Evans encantou ao compartilhar um ensaio fotográfico com os três filhos, Ayla, Álvaro e Antônio

Bárbara Evans encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um ensaio fotográfico com os três filhos: Ayla, de três anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de um, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Em algumas imagens, as crianças aparecem em cima da mamãe, que está deitada em uma cama. Além disso, a modelo mostrou cliques deles sozinhos. Para os registros, os três aparecem usando looks iguais: uma camiseta branca e uma jardineira jeans.

"E essa bagunça na cama da mamãe?! Quem aguenta? Diz pra mim!!", escreveu a famosa na legenda da publicação. O post encantou os internautas. "Lindos! Deus abençoe", disse uma seguidora. "Eles são perfeitos, lindos! Deus abençoe você e a família", falou outra. "Como os gêmeos cresceram. A Ayla uma princesa", comentou uma fã.

Nesta última quarta-feira, 6, Bárbara postou uma sequência de cliques com Ayla e se derreteu. "Meu primeiro amor, Ayla. Você não imagina o quanto te desejei", disse a mamãe coruja.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22)

Bárbara Evans relata questão de saúde

A influenciadora digital Bárbara Evans abriu sua intimidade nas redes sociais ao contar uma questão de saúde que está enfrentando. Ela contou que está com uma crise de hemorroida e sentindo dor, mas ela espera que o problema passe apenas com medicamentos. Isso porque, no passado, ela já teve que fazer uma cirurgia de hemorroida.

Evans contou toda a sua trajetória com o problema. "Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida. Ah, mas ninguém fala disso! Ninguém fala disso porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa. Só que o povo tem vergonha, não fala e um monte de outros assuntos também. Mas como aqui nós somos vida real, resolvi compartilhar com vocês essa minha história junto com a tal da hemorroida", disse ela. Saiba mais!

