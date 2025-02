Filho de Viviane Araújo rouba a cena em ensaio de Carnaval da Salgueiro

Alerta fofura! Filho de Viviane Araújo, Joaquim esbanjou carisma ao marcar presença em um ensaio de Carnaval da Salgueiro

Alerta fofura! A atriz Viviane Araújo viveu um momento bastante especial na noite de quinta-feira, 6, durante um ensaio de Carnaval da Salgueiro, escola de samba da qual a famosa é Rainha de Bateria há 17 anos. Desta vez, a artista chegou acompanhada com o marido, Guilherme Militão, e o pequeno Joaquim, filho do casal.

Esbanjando fofura e sempre carismático, Joaquim chegou de mãos dadas com os pais no local do ensaio. Além disso, o herdeiro de Vivi ainda foi filmado se divertindo com um instrumento musical enquanto a artista sambava.

Em entrevista ao portal LeoDias, a intérprete de Rosana em 'Volta por Cima', da TV Globo, contou que o pequeno, de apenas 2 anos de idade, herdou seu entusiasmo. "Ele é muito animado, né? Quero que ele sinta toda essa energia, esse calor, tudo isso que eu vivo. A mãe dele é isso aqui, então eu quero que ele veja e que ele saiba que para mim, isso aqui é muito importante", declarou Viviane Araújo.

Recentemente, a atriz dividiu com os seguidores um álbum de fotos encantadoras em família registradas em um momento de descanso. Ao lado de Guilherme Militão e Joaquim, Vivi posou sorridente para a câmera enquanto registrava a ocasião especial.

"Boa noite meus amores! Obrigada, Deus, pela minha família", escreveu a famosa na legenda. A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiar o trio. "A foto da alegria, felicidade e harmonia", disse uma. "Joaquim é maravilhoso", derreteu-se outra.

Joaquim, filho de Viviane Araújo, em ensaio da Salgueiro - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOAQUIM (@joaquimaraujomilitao)

Viviane Araújo samba de baixo de chuva em ensaio de Carnaval

O Carnaval está se aproximando e os ensaios das escolas de samba já estão a todo vapor. Recentemente, durante um ensaio de rua da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Viviane Araújo marcou presença no evento e demonstrou muito samba no pé mesmo de baixo de chuva.

Para a ocasião, Vivi apostou em um look vermelho repleto de franjas e brilho, que ressaltou ainda mais a sua ótima forma física. Para completar a produção, ela escolheu uma sandália de salto ano e apostou nos cabelos presos.

Neste ano, a Acadêmicos do Salgueiro leva para a avenida o samba enredo Salgueiro de Corpo Fechado; confira detalhes do look de Viviane Araújo no ensaio!

Leia também: Viviane Araújo concilia novela e maternidade: ‘Aproveitando ao máximo’