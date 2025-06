Filho de Viviane Araujo dá show de fofura ao mostrar seu cabelo cacheado

Que cachinhos são esses? Filho de Viviane Araujo esbanja fofura e muito charme ao surgir penteado para mais um dia na escola

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, esbanjou fofura em nova aparição na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 17, a famosa postou um clique do pequeno pronto para ir para a creche e ele não passou despercebido.

De uniforme e penteado, o menino surgiu sorridente e encantou ao exibir seus cachinhos penteados. "Me derreto de amor", escreveu a rainha de Carnaval ao fazer o clique de Joaquim enquanto está de repouso após passar pela quarta cirurgia de hérnia umbilical.

Inclusive, nesta quinta-feira, 18, Viviane Araujo desabafou e falou sobre o lado negativo do pós-operatário. A artista reclamou que não pode levar o filho para creche e nem pegá-lo no colo.

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.

"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias , uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora . E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito , foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!