Filho de Claudia Raia dá show de fofura ao fazer caras e bocas

Ao surgir em fotos com a mãe e o pai, filho de Claudia Raia esbanja fofura e deixa internautas encantados com seu charme; veja

A atriz Claudia Raia encantou ao postar novas fotos com o filho caçula, Luca, de dois anos, neste domingo, 20. Curtindo os momentos ao lado do herdeiro caçula e do marido, Jarbas Homem de Mello, a famosa fez o álbum e deixou os internautas babando com a fofura do menino.

Além de aparecer recebendo carinho dos pais, o pequeno ainda surgiu sorridente brincando e também mandando beijinho para a câmera em uma selfie. Claro que as caras e bocas do garoto renderam vários elogios.

"Grudinho e amor", escreveu a artista ao fazer o álbum cheio de sentimento em sua rede social. Nos comentários, os internautas admiraram a família e a criança. "Luca cada dia mais lindo, sorridente e alegre", notaram. "Que delícia de foto", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Claudia Raia estava com Luca em Nova York. A famosa foi para a cidade nos EUA para prestigiar a formatura da filha do meio, Sophia Raia, de 22 anos. Além dela, a atriz teve Enzo Celulari com Edson Celulari.

É bom lembrar que Claudia e o ex-marido ficaram casados por 17 anos. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Formatura da filha de Claudia Raia e Edson Celulari

A atriz Claudia Raia está radiante com a nova conquista de sua filha, Sophia, de 22 anos, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, ela celebrou a formatura da herdeira, que estudou Artes e Comunicação na Universidade de Nova York.

" Hoje minha filha se forma. Sophia, minha menina luz. Voou longe, com uma coragem quieta. Colocou a Big Apple no bolso — com delicadeza e firmeza. Como quem sabe onde quer chegar, mesmo sem sinalização no caminho. Fez amigos. Espalhou empatia. Tem um sorriso largo, um olhar que escuta, uma perspicácia rara. E uma alegria que acende qualquer sala onde entra", ela iniciou.

"Desde pequena, nunca pediu roteiro. Preferiu escrever o seu. E agora, nesse instante em que o mundo a aplaude… eu paro e entendo: ser sua mãe me alinha por dentro. Me faz mais inteira. Me torna melhor. Obrigada, minha filha. Por ser luz. Por ser arte. Por ser você. Que esse diploma seja só a primeira cena de um filme onde você é diretora, protagonista e, sobretudo, autora da própria história", finalizou. Veja as fotos aqui!