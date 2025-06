Filhas de Virginia Fonseca roubam a cena com looks estilosos

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao mostrar Maria Alice e Maria Flor prontas para uma festa junina

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 8, ao compartilhar fotos inéditas de suas filhas, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois.

A influenciadora digital e apresentadora do SBT mostrou as herdeiras com roupas iguais para participarem de uma festa junina em São Paulo. Para o evento, as duas surgiram com uma blusa de moletom, uma saia estampada e sandália. A produção foi complementada com uma bolsa branca e óculos escuros.

Ao mostrar a produção, Virginia elogiou as filhas. "Domingando por SP. Estilo é pra poucos e não pra quem quer. Marias indo para arraiá do condomínio", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Além de Maria Alice e Maria Flor, a famosa também é mãe de José Leonardo, de nove meses. Os três são frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, de quem se separou recentemente.

Confira:

Virginia e Zé Felipe dividem tarefas para cuidarem dos 3 filhos

Neste sábado, 7, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 27, surgiram em suas contas oficiais no Instagram mostrando como foi a manhã ao lado dos filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses. Recém-separados, os dois assumiram a divisão de tarefas para cuidarem das crianças.

Em story compartilhado por Virginia, a influencer disse que está acordada desde as 7 horas e que irá almoçar junto com as filhas. Na noite desta sexta-feira, 6, a empresária levou as meninas para o Disney On Ice, evento que acontece em São Paulo. Já Zé Felipe, amanheceu na companhia do caçula, José Leonardo. Após mostrar uma série de registros ao lado do bebê, o cantor avisou aos seguidores que irá almoçar com ele. Confira!

