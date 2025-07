Filha do cantor Leandro posta foto encantadora dos filhos: 'Perfeitos'

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou os seguidores ao mostrar uma foto inédita de seus dois filhos, José e Isabela; veja

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma nova foto de seus dois filhos com Lucas Santos.

Na imagem encantadora postada no feed do Instagram, o herdeiro mais velho da médica dermatologista, José, de três anos, aparece deitado ao lado da irmã caçula, Isabela, de dois meses. Ao dividir o registro, a mamãe se derreteu. "Nosso tudo", escreveu ela na legenda, acrescentando dois corações, um azul e outro rosa.

O post encantou os internautas, que encheram a publicação de elogios. "Perfeitos e abençoados", disse uma seguidora. "Que coisa mais rica e nem estou falando de dinheiro... que Deus abençoe sempre", comentou outra. "Que coisa mais linda", falou uma fã. "Lyandra, que família linda! Seus filhos são bençãos do Senhor Jesus. Que os dons do Espírito Santo se remove todos os dias em sua vida", desejou mais uma.

Vale lembrar que Isabela completou dois meses no último dia 63. Já José completou três anos no dia 10 de junho. Na ocasião, Lyandra prestou uma bela homenagem para o herdeiro na web. "Hoje esse menino maravilhoso a quem eu tenho a honra de chamar de "meu filho" completa 3 aninhos de idade. Filho, te amei incondicionalmente desde quando você estava na minha barriga. Juntos passamos por tantas coisas - eu, você e Deus! E isso faz a nossa conexão ser inabalável e inigualável. Nunca vou esquecer do momento que você deitou no meu peito na sala de parto, não esqueço da sua temperatura e nem do toque da sua pele na minha. Naquele momento, meu mundo parou: virei mãe, sua mãe (...)", escreveu a médica em um trecho

Confira:

Filha de Leandro lamenta 27 anos da morte do cantor

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, usou as redes sociais no dia 23 de junho, para prestar uma homenagem emocionante ao pai. Em seu perfil oficial, a sobrinha de Leonardo falou sobre os 27 anos de morte do patriarca da família.

Para ilustrar a declaração, Lyandra resgatou uma foto de quando ainda era criança nos braços do cantor. Leandro faleceu aos 36 anos no dia 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer raro na região do tórax. "Hoje é um dia em que até a alma dói... 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior", escreveu a médica na legenda da postagem. Veja a postagem!

