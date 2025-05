Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe sofre acidente em casa: 'Teve que ir'

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar que sua filha do meio, Maria Flor, sofreu um acidente doméstico

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite deste domingo, 18, para contar que sua filha do meio Maria Flor, de dois anos, sofreu um acidente doméstico. A pequena, fruto do relacionamento da empresária com o cantor Zé Felipe, bateu a boca em uma mesa na mansão da família e entortou os dentes.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente" , explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Virgínia abre o jogo sobre mostrar os filhos na internet

Em recente entrevista ao jornalista Hugo Gloss contou até quando pretende compartilhar a rotina dos filhos. Ela disse que, enquanto eles forem menores de idade, a decisão cabe a ela. Ela é mãe de José Leonardo, nascido em setembro, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 4.

Segundo Virginia, quando completarem 18 anos e, se desejarem não aparecer mais, ela irá respeitar a vontade deles. “Eles vão ter que me seguir. Chegou lá na frente: ‘Ah, mãe, não quero, não me filma’. Beleza, beijo e segue com a vida. Faça o que você quiser! Mas, enquanto tiverem menos de 18 anos, eu mando, e vai ser assim".

E completou: "E eu não vou virar para eles e falar: ‘Isso é horrível’, ‘Não façam isso’, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, acho que seria muita hipocrisia da minha parte virar para eles e dizer: ‘Nossa, não, não tira foto com fulano, não’, ‘Nossa, não, é horrível essa vida’. É hipocrisia! Elas são assim: quer fazer, faz. Não quer? Não faz e segue o baile”.

