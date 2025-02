Filha de Ticiane Pinheiro esbanja fofura em festa de aniversário

Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, esbanjou fofura ao marcar presença em uma festa de aniversário. Confira!

Nesta quarta-feira, 12, Ticiane Pinheiro marcou presença na festa em comemoração aos seis anos das gêmeas Chiara e Sienna, filhas de Fabiana Justus e Bruno D'Ancona.

A apresentadora estava acompanhada pela filha Manuella, de cinco anos, fruto do seu casamento com Cesar Tralli.

Na ocasião, a pequena que estava usando um vestido branco, esbanjou fofura e fez questão de posar para os fotógrafos ao lado da mamãe famosa. Tici, por sua vez, exibiu elegância com um conjunto de colete e saia na cor cinza.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

Envelhecimento

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, refletiu sobre a maturidade ao falar sobre a sua relação com o envelhecimento. Próxima aos 50 anos, a apresentadora revela qual é o seu maior aprendizado com o tempo em sua trajetória que constam novelas, programas de entretenimento e, na vida pessoal, a maternidade.

Ticiane afirma que a maturidade é uma benção. "É descobrir exatamente o que você quer, o que você não quer, ter mais clareza das coisas. É surpreendente como a maturidade pode ser, na verdade, uma janela de ousadia”, contou em entrevista à CNN.

“Com os anos, acumulamos não apenas habilidades, mas resiliência, sabedoria e crucialmente, uma percepção mais clara do que é genuinamente importante. Essa clareza muitas vezes pode ser um impulso para sair de uma zona de conforto, por exemplo, ou ter uma vivência para tomada de decisões importantes, tudo com mais coragem e perspicácia que só os anos podem trazer”, continuou.

Ticiane é mãe de Rafaella Justus, 15, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus, 69, e de Manuela Tralli, do casamento com o jornalista César Tralli, 54.

Leia também: Ticiane Pinheiro sofre ao ver a filha dormir pela 1ª vez fora de casa