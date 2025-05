Filha de Thaila Ayala e Renato Góes explode o fofurômetro em sua 1ª aula de jiu-jitsu

Quem aguenta? Filha de Thaila Ayala e Renato Góes passa dos limites da fofura ao surgir vestindo quimono rosa para sua 1ª aula de jiu-jitsu

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, de dois anos, começou a fazer jiu-jitsu e deu um show de fofura ao surgir vestida para sua primeira aula. Nesta quinta-feira, 22, a mãe da menina postou os registros do momento marcante da infância da pequena e deixou os internautas babando.

Usando um quimono rosa, a herdeira dos atores esbanjou todo seu charme e beleza. Divertindo-se com a atividade, Tereza surgiu sorrindo e gostando da novidade em sua rotina.

"Primeira aula de jiujitsu. Minha bebê está está crescendo! Vai devagar seu tempo", escreveu a modelo ao postar os cliques encantadores da garota. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Que coisa mais linda, gente", disseram. "Uma princesa", falaram outros.

É bom lembrar que a caçula do casal, Tereza, nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca.

Além da caçula, Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de três anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Góes (@renatogoess)

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.

"O Francisco começou uma grande transformação em mim, e a Tereza veio para completar essa mudança. Eles transformaram absolutamente tudo. Eles mudaram meu jeito de ver e viver a vida. Eles me transformaram em uma pessoa tão, tão, tão melhor que não consigo entender como vivia antes deles. Aprendi que cuidar de mim também faz parte do processo, porque só assim consigo cuidar deles. Ver o Francisco e a Tereza crescendo me lembra que tudo isso vale a pena!", complementou.

