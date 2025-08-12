Filha de Roberto Justus imita Ana Paula Siebert fazendo fotos e diverte

Ana Paula Siebert diverte ao mostrar vídeo de sua filha e de Roberto Justus a imitando fazendo fotos para a rede social; veja
A influenciadora digital Ana Paula Siebert divertiu ao postar um vídeo da filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos, fazendo uma imitação de como a mãe faz suas fotos para a rede social.
Toda estilosa, a pequena apareceu realizando caras e bocas, as quais considera parecidas com as que influenciadora digital faz. A performance logo deixou os seguidores de Ana Paula Siebert encantados com tanta desenvoltura e fofura.
"Vicky como a mamãe faz fotos?!", publicou a loira a imitação. Nos comentários, os internautas reagiram. "Na verdade você inspirando ela que é super fotogênica também", falaram. "Mini Paula, mas com doses extras de fofura", disseram.
Ainda nos últimos dias, logo ao chegar em São Paulo, Ana Paula Siebert chamou a atenção ao mostrar alguns dos cômodos de sua nova casa. Após 10 anos morando em apartamento com Roberto Justus, eles resolveram se mudar.
Ver essa foto no Instagram
Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.
Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.
"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", escreveu que prosseguirá com seu trabalho e costumes na rede social. Saiba mais aqui!
|Novo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
|Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
|Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
|Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
|Enzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
|Ex-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
|Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
|Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
|Caio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
|Saiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’