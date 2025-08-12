CARAS Brasil
Filha de Roberto Justus imita Ana Paula Siebert fazendo fotos e diverte

Ana Paula Siebert diverte ao mostrar vídeo de sua filha e de Roberto Justus a imitando fazendo fotos para a rede social; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 09h40

A influenciadora digital Ana Paula Siebert divertiu ao postar um vídeo da filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos, fazendo uma imitação de como a mãe faz suas fotos para a rede social.

Toda estilosa, a pequena apareceu realizando caras e bocas, as quais considera parecidas com as que influenciadora digital faz. A performance logo deixou os seguidores de Ana Paula Siebert encantados com tanta desenvoltura e fofura.

"Vicky como a mamãe faz fotos?!", publicou a loira a imitação. Nos comentários, os internautas reagiram. "Na verdade você inspirando ela que é super fotogênica também", falaram. "Mini Paula, mas com doses extras de fofura", disseram. 

Ainda nos últimos dias, logo ao chegar em São Paulo, Ana Paula Siebert chamou a atenção ao mostrar alguns dos cômodos de sua nova casa. Após 10 anos morando em apartamento com Roberto Justus, eles resolveram se mudar.

Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.

"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", escreveu que prosseguirá com seu trabalho e costumes na rede social. Saiba mais aqui!

