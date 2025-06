Filha de Neymar Jr, Mavie rouba a cena ao surgir com look caipira em festa

A pequena Mavie entrou em clima junino e surgiu caracterizada para curtir evento ao lado de familiares e amigos; veja fotos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de apenas 1 ano, encantou o público na tarde deste domingo, 29, ao surgir com look caipira. As fotos, registradas durante uma festa junina, foram compartilhadas pela mamãe coruja.

Nas imagens publicadas por Bruna, Mavie aparece caracterizada com um vestido xadrez de babados nas cores azul, vermelho, amarelo e laranja. O look da bebê ainda foi composto por um laço de fitas coloridas no cabelo, combinando com a vestimenta.

Esbanjando fofura, a primogênita de Neymar Jr e Bruna Biancardi fez caras e bocas para a câmera. A influenciadora digital ainda mostrou que a herdeira se divertiu bastante ao lado de outras crianças no evento junino com a presença de familiares e amigos.

A esposa do jogador de futebol por sua vez, apostou em uma blusa branca justa, jaqueta de couro com pelúcia marrom e uma calça larga. A roupa, inclusive, evidenciou seu barrigão da gravidez de Mel, filha caçula do casal que deve chegar ao mundo em breve.

Vale lembrar que, na última semana, a família esteve em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na mansão do craque. Bruna Biancardi ainda compartilhou com os seguidores alguns detalhes do quartinho de Mavie na residência, além da brinquedoteca personalizada feita especialmente para as meninas.

Confira as fotos de Mavie em festa junina:

Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Neymar Jr dá show de simpatia em 'primeira entrevista'

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie mostrou mais uma vez o quanto é carismática! Com apenas 1 ano e sete meses, a primogênita do casal deu um show de fofura ao ceder sua 'primeira entrevista' durante o leilão beneficente do pai, realizado em São Paulo no início deste mês.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a bebê aparece conversando com a repórter contratada pelo evento. "Mavie, você sabia que o papai é muito bom com a bola, né? Mas no Instituto, ele ajuda muitas crianças iguais a você, sabia?", declarou a moça, que rapidamente recebeu a resposta da pequena; confira o registro!

