Filha de Neymar Jr, Mavie dá show de simpatia em sua 'primeira entrevista'

Alerta fofura! Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, deu sua 'primeira entrevista' em leilão beneficente do pai; veja vídeo

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie mostrou mais uma vez o quanto é carismática! Com apenas 1 ano e sete meses, a primogênita do casal deu um show de fofura ao ceder sua 'primeira entrevista' na noite de terça-feira, 10, durante o leilão beneficente do pai, realizado em São Paulo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a bebê aparece conversando com a repórter contratada pelo evento. "Mavie, você sabia que o papai é muito bom com a bola, né? Mas no Instituto, ele ajuda muitas crianças iguais a você, sabia?", declarou a moça, que rapidamente recebeu a resposta da pequena: " Bola ", declarou ela.

"Deixa um recado para o papai e as crianças do Instituto", pediu a repórter em seguida. " Festa! ", disse Mavie, arrancando risadas dos convidados presentes no local. Com a repercussão do momento encantador, Neymar Jr fez questão de comentar a 'entrevista' da herdeira.

" Essa veio 100% DNA do papai ", escreveu o jogador de futebol do Santos. Vale lembrar que além de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi também são pais de Mel, que deve chegar ao mundo nos próximos dias.

O look de Mavie usado no leilão beneficente de Neymar Jr

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de 1 ano, esbanjou toda sua fofura, charme e estilo ao marcar presença no leilão do pai na noite desta terça-feira, 10. Para o evento, a garota colocou um vestido e claro que a peça chamou a atenção por se tratar de uma roupa de grife.

O item estampado e com laços em rosa, usado pela pequena, custa em torno de R$ 5.284. Além do vestido, o look da herdeira do jogador de futebol foi arrematado com meias pretas e sapatilhas da mesma cor, mas com detalhes brilhantes.

Para a ocasião, a menina surgiu com um penteado e com dois laços pretos na cabeça. Ao lado dos pais, Mavie fez várias poses e deu um show de fofura ao mostrar suas caras e bocas; confira mais detalhes!

