Filha de Maíra Cardi encanta com reação ao descobrir gênero de irmão caçula

Grávida, a coach Maíra Cardi mostrou a reação da filha, Sophia, ao descobrir o gênero de seu irmão caçula; veja o vídeo

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 2, ao compartilhar um registro da filha, Sophia Cardi, descobrindo o gênero do irmão caçula. A famosa está à espera do terceiro herdeiro, fruto de seu casamento com Thiago Nigro.

Por meio das redes sociais, Maíra publicou um vídeo da pequena de 5 anos recebendo a notícia de que ganhará uma irmãzinha . No registro, é possível ver a alegria de Sophia, que corre para abraçar a babá, Preta.

A reação encantadora da menina não passou despercebida pelos internautas, que comentaram sobre o grande carinho que ela sente pela mulher. "A relação dela e o carinho com a Preta é lindo, que Deus abençoe sempre a família de vocês", escreveu uma seguidora. "Que fofura ela indo abraçar a Preta", disse outra.

"Ah, que linda meu Deus, que reação mais genuína, que Deus abençoe demais essa família linda", declarou uma terceira. "A alegria dela foi tanta que ela correu para compartilhar com a Preta", encantou-se mais uma.

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina e da filha caçula que está a caminho, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento.

Como Maíra Cardi revelou o sexo do bebê?

A coach Maíra Cardi e o influenciador financeiro Thiago Nigro já descobriram o gênero do primeiro filho juntos. A revelação foi feita de forma prática e intimista na mansão da família e ela gravou tudo para as redes sociais.

Maíra contou que não sentiu vontade de fazer um chá revelação com festa e decidiu descobrir o gênero do bebê de forma simples. Uma amiga viu o resultado do exame e foi até o shopping para comprar uma roupa de bebê rosa ou azul. Então, o casal abriu a caixa e encontrou a roupinha na cor do sexo do bebê.

Maíra e Thiago vão ser pais de uma menina! Os dois receberam uma roupa na cor rosa e ele ficou em choque com a novidade. "Eu estou chocado. Eu imaginava que Deus ia dar mais uma mulher na casa", reagiu o influenciador.

Leia também: Maíra Cardi conta sinal divino que teve ao tentar anunciar gravidez: 'Derrubou'