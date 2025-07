Filha de Fernanda Paes Leme esbanja fofura ao interagir com bichos; veja o vídeo

Ela está crescendo! Filha de Fernanda Paes Leme encanta ao surgir interagindo com animais em fazenda; confira o vídeo da pequena

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao compartilhar um vídeo da filha Pilar, de um ano, curtindo os animais de uma fazenda. Nesta segunda-feira, 14, a famosa publicou o registro da herdeira interagindo com os bichos e deixou os internautas babando com tanta fofura.

"Muito mais do que amar os animais, quero mostrar pra minha filha a importância de respeitar cada um deles. Pilar se espalha quando tá na terra, no mato, entre os bichos. Morando numa cidade como SP, poder vê-la em contato com a natureza me enche de alegria", contou a artista sobre a experiência com a bebê.

Ainda em sua rede social, Fernanda Paes Leme divertiu ao mostrar a reação de Pilar ao ver um sapo de perto. "A cara delas quando eu disse que se beijar o sapo vira príncipe", divertiu-se ao exibir a pequena assustada.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora encantou ao mostrar fotos de Pilar no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David.

Recentemente, em seu aniversário, Fernanda Paes Leme ganhou um recado carinhoso do pai de sua filha. Em janeiro deste ano, ela anunciou que não estava mais com Victor Sampaio.

