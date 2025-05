Filha caçula de Roberto Justus usa vestido combinando com a mãe em noite especial

Filha caçula de Roberto Justus, Vicky aparece com vestido quase igual ao look da mãe, Ana Paula Siebert, para a renovação dos votos dos pais

Filha caçula de Roberto Justus, a pequena Vicky Justus, de 4 anos, roubou a cena com seu look fofíssimo para prestigiar a renovação dos votos dos pais. Fruto do casamento do empresário com a influencer Ana Paula Siebert, a menina surgiu vestida de mini noiva no evento luxuoso.

Na noite desta quarta-feira, Roberto e Ana Paula reuniram os amigos e familiares em uma festa sofisticada para renovarem os votos de 10 anos de casamento e o aniversário de 70 anos dele. Para a ocasião, eles escolheram um look fofo e encantador para a filha.

Vicky apareceu com um vestido quase igual ao look da mãe. As duas usaram vestidos brancos feitos de renda e com uma capa. O look de Vicky tinha a saia rodada para dar um toque infantil e romântico. Enquanto isso, a mãe usou um modelito com a saia no estilo sereia e a capa bem longa.

Vicky Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Vicky Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Vicky Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Ana Paula Siebert, Vicky e Roberto Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Vicky Justus faz sucesso na internet

A pequena Vicky Justus tem apenas 4 anos, mas já é um fenômeno nas redes sociais. Ela sempre aparece no Instagram da mãe ao se preparar para a escola ou com seus looks elegantes. Porém, tudo ainda é uma brincadeira para a menina, que não trabalha profissionalmente.

Recentemente, Ana Paula contou que a filha já recebeu propostas para ter uma marca de roupa infantil, mas os pais recusaram a oferta. "Já surgiu o convite pra Vicky ter sua marca? Tipo marca de roupa, etc?", perguntou um seguidor. A esposa de Roberto Justus então respondeu. "Já sim, mas por enquanto não aceitamos. Ela é muito pequena e acabaria tendo que "trabalhar"", afirmou.

