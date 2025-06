Fabiana Justus encanta ao mostrar os filhos com looks juninos: 'Lindos'

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou os seguidores ao mostrar Chiara, Sienna e Luigi prontos para uma festa junina

Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 7, ao compartilhar alguns cliques em família.

Em dia de festa junina na escola das filhas, a influenciadora digital mostrou as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, usando um vestido junino. Além disso, ela e o filho caçula, Luigi, de um aninho, também entraram no clima da comemoração e surgiram com uma blusa xadrez.

Ao dividir as imagens, a esposa de Bruno Levi D'Ancona celebrou o momento com os filhos após ser diagnosticada com Influenza. "A alegria de poder estar com vocês", escreveu a filha de Roberto Justus na legenda da publicação.

O post recebeu vários comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Que família linda. Que Deus os abençoe!", comentou outra. "Uma família lindos de caipiras", falou uma fã. "Crianças lindas", elogiou mais uma.

Confira:

Fabiana Justus desabafa sobre sintomas e faz alerta após adoecer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para atualizar sobre seu estado de saúde. Após contar que foi diagnosticada com Influenza, ela detalhou os sintomas que está sentindo e explicou por que não tomou a vacina contra o vírus.

"Me derrubou essa influenza aí. Mas falaram que era bem chatinho mesmo. Eu não estou com sintomas de nariz escorrendo. Estou com uma tosse esporádica, mas é um cansaço que não dá pra explicar. Um cansaço de não sair da cama e ficar dormindo o dia inteiro. E uma falta de apetite, um mal-estar… Hoje de manhã eu não conseguia ficar de pé", iniciou ela.

"Graças a Deus eu estou me sentindo um pouco melhor. Eu já estou me medicando desde segunda, que foi quando constatamos que a Nenna estava com influenza. Mas meu primeiro sintoma acho que foi no domingo E aí, só pra constar, todo mundo aqui em casa tomou a vacina da gripe (...)", acrescentou. Confira o relato completo!

