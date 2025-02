Emanuelle Araújo encanta ao posar com as gêmeas de Nanda Costa: 'Deusinhas'

A atriz Emanuelle Araújo dividiu uma foto encantadora com as afilhadas, filhas gêmeas de Nanda Costa, durante passeio em Salvador

A atriz Emanuelle Araújo usou as redes sociais para compartilhar alguns registros encantadores de seu fim de semana especial. Além de celebrar 3 anos de casamento com o marido, Fernando Diniz, a artista ainda aproveitou o tempo de descanso para visitar as afilhadas, Kim e Tiê, filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh, em Salvador, na Bahia.

Em seu Instagram oficial, Emanuelle abriu um álbum de fotos da comemoração com o companheiro em um restaurante localizado em Rio Vermelho. A atriz fechou o carrossel de cliques com uma imagem fofíssima do casal em um momento divertido com as pequenas.

"3 anos da nossa festa mágica! Nosso casamento com as bençãos de Yemanjá. 6 anos de união e parceria imensa. Meu amor, você é o maior presente que a vida me deu e sou grata todos os dias. Te amo, te admiro, te desejo todo dia. Viva nossa caminhada! Comemoração deliciosa e depois com as nossas deusinhas da vida, afilhadinhas Kim e Tiê. Viva a gente!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal em celebração ao aniversário de casamento dos dois. "Ser madrinha desse casal me enche de amor", declarou a atriz Andreia Horta. "Que lindos", disse Paolla Oliveira. "Vida longa, casal abençoado", falou uma seguidora.

Vale lembrar que, atualmente, Nanda Costa e Lan Lahn estão morando em Salvador com as gêmeas Kim e Tiê. A atriz e a esposa, que residiam no Rio de Janeiro, decidiram mudar de estado ao notarem o encanto das meninas pela Bahia durante um período de férias.

Confira as fotos de Emanuelle Araújo em Salvador:

Por que Nanda Costa se afastou das novelas?

Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', Nanda Costa abriu o jogo sobre sua decisão de se afastar das novelas. Cinco anos longe das telinhas, a atriz revelou que decidiu dar uma pausa de pelo menos sete anos para se dedicar às filhas gêmeas, Tiê e Kim, frutos da relação com Lan Lanh.

Durante uma conversa com as apresentadoras do programa, Nanda compartilhou os motivos que a levaram a se afastar das novelas e mencionou sua mudança para Salvador. Ao deixar o eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que abriga a maioria das oportunidades de trabalho, a atriz fez uma escolha consciente para se dedicar mais à infância de suas filhas gêmeas; confira detalhes!

