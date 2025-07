Eliezer revela atitude da filha de 2 anos: 'Sou enganado'

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar com o público uma atitude de sua filha mais velha

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar com o público uma atitude de sua filha mais velha, Lua Di Felice, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube.

Nos stories, ele publicou um vídeo em que conta que a menina costuma pedir leite e, para convencer o pai, diz que quer dormir. “Toda noite eu sou enganado. Ela fala que quer dormir só para tomar o tete, eu dou o tete e ela não dorme”, detalhou.

Na sequência, Eliezer ainda comentou outra atitude fofa da pequena: “Também não consigo fingir costume com ela falando ‘obrigado, por favor, com licença’”.

Eliezer compartilha mudanças após a paternidade

Recentemente, o influenciador, que também é pai de Ravi, de oito meses, falou sobre a paternidade."Gente é muito bizarro como a nossa vida se transforma, né? E às vezes ela se transforma de uma hora para a outra. Na minha vida, por exemplo, a maior transformação que vocês acompanharam foi a paternidade. Acho que até a Lua chegar eu não planejava minha vida, vivia como se hoje fosse meu último dia, nunca pensei no amanhã", iniciou.

"E aí quando veio a paternidade eu entendi, digamos, o que esse acontecimento, a responsabilidade que tinha em volta de ser pai, eu comecei a planejar minha vida inteira, comecei a pensar no futuro, no amanhã, no meu futuro, no futuro dos meus filhos, no futuro da Lua, no futuro da família e tudo mais", completou Eliezer.

O influenciador refletiu sobre as transformações em sua vida e perguntou aos seguidores: "Quando vocês me viram no reality, imaginavam que três anos depois minha vida estaria desse jeito? Quero resposta sincera", questionou.

