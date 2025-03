Eliezer explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos dos filhos juntos

Marido de Viih Tube, Eliezer encanta ao compartilhar momento de carinho entre os dois, Lua e Ravi, na casa da família

O ex-BBB e influencer Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos dos seus filhos, Lua e Ravi, frutos do casamento com Viih Tube. Na manhã desta quarta-feira, 5, ele compartilhou imagens das crianças deitadas na cama em um momento de diversão em família.

Lua e Ravi exibiram sorrisos encantadores na foto que demonstrou a parceria entre os irmãos. Na legenda, o pai disse: "Acordar, olhar pro lado e perceber que não existe nada melhor do que ser pai desses 2. Ter a certeza que eu sou o homem mais feliz desse mundo. E agradecer a Deus tudo o que Ele faz na minha vida".

Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram as crianças e falaram sobre as semelhanças físicas deles com os pais. "Eu acho o Ravi parecido com a Viih e a Lua já parece o Eli”, comentou um internauta. “O Eli e a Viih em versão miniatura”, disse outro. “Botão de quem acha a Lua o clone da mãe, e o Ravi o clone do pai”, afirmou mais um. “Eu não aguento tanta beleza”, declarou outro.

Eliezer faz elogio para a beleza de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer surpreendeu seus seguidores na tarde deste sábado, 1º, ao mostrar sua esposa, a influencer Viih Tube, de biquíni nas redes sociais. Ele flagrou a amada com um modelito fio-dental enquanto brincava com a filha na piscina e elogiou a beleza dela.

No post, o rapaz destacou a força de vontade da esposa em recuperar o corpo depois de duas gestações. Viih está em processo de emagrecimento e focada em sua dieta balanceada e nos exercícios físicos diariamente. Com isso, os resultados já estão aparecendo.

Ao ver a esposa mais magra, ele a elogiou: “ Olha como a Viih já emagreceu. Tá gostosa ”.

Os dois são pais de Lua, de 1 ano, e Ravi, de 3 meses.

