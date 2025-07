Ele cresceu! Filho de Palomma Duarte surge enorme em foto com o pai: 'Cópia'

A atriz Palomma Duarte encantou ao compartilhar uma nova foto do filho caçula ao lado do pai, o também ator Bruno Ferrari; veja

A atriz Palomma Duarte encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro do filho caçula, Antônio. O menino, de 8 anos, é fruto de seu atual casamento com o também ator Bruno Ferrari.

Em suas redes sociais, Palomma publicou uma foto do pequeno ao lado do pai, registrada durante um momento especial entre os dois. Na imagem, o herdeiro mais novo da artista e o marido aparecem uniformizados com a camisa do time Flamengo.

" Ontem foi dia de fute com os pais, no treino. Crianças x Pais. Bruno voltou feliz e ‘quebrado' ", se divertiu a atriz na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que não esconderam a surpresa ao ver o quanto o filho dos famosos cresceu.

A semelhança de Antônio com o pai não passou despercebida e também chamou atenção dos seguidores de Palomma Duarte: "Ficou a cópia do Bruno", escreveu uma internauta. "Nunca vou me cansar de falar o quanto esses dois são parecidos", disse outra. "Clonezinho do papai!", comentou uma terceira.

Vale lembrar que além de Antônio, Palomma também é mãe de outras duas meninas: Maria Luiza Lui, de 30 anos, e Ana Clara Winter, de 25, frutos de relações anteriores.

Confira a foto de Bruno Ferrari com o filho:

O novo visual de Palomma Duarte

A atriz Palomma Duarte já está oficialmente de férias depois de terminar de gravar a novela Garota do Momento, da Globo, que chegou ao fim no mês de junho. Tanto que a artista foi ao salão de beleza para mudar o visual!

Depois de ficar com o cabelo loiro por vários meses para dar vida à personagem Lígia, ela voltou a ser morena. A atriz mostrou o seu cabelo em novas fotos nas redes sociais. Inclusive, a neta de Lima Duarte refletiu sobre a importância de mudar sua aparência quando um trabalho chega ao fim; confira o novo visual da famosa!

