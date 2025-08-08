Ele cresceu! Ex-BBB Paulo André abre álbum de fotos encantadoras com o filho

Ex-participante do BBB 22, o atleta Paulo André compartilhou algumas fotos de um dia especial ao lado do filho na escolinha; veja

O atleta Paulo André dividiu com o público uma sequência de registros fofíssimos ao lado do filho, Paulo André Camilo Junior, de quase 4 anos. O velocista, que esteve na apresentação de Dia dos Pais do pequeno na escola, revelou que recebeu um presente bastante especial do herdeiro.

Em meio aos cliques, Paulo mostrou detalhes da surpresa recebida: uma caneca personalizada com um desenho feito pelo pequeno. Na imagem, é possível notar que o menino fez uma ilustração representando pai e filho e ainda escreveu o nome do atleta, que também foi estampado no item.

" Apresentação do dia dos pais na escolinha. Papai te ama príncipe ", declarou o ex-participante do BBB 22 na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas.

"Esse neném tá muito grande! Como passa rápido", escreveu uma seguidora. "Esse sorriso diz tudo: orgulho de ser filho e orgulho de ser pai!", se encantou outra. "Te ver como pai é mais bonito que qualquer vitória nas pistas", disse uma terceira. "Coisa mais linda, meu Deus!", comentou mais uma.

Vale lembrar que Paulo André Júnior é fruto do relacionamento de Paulo André com Thays Andreata. Os dois, que passaram um tempo separados, revelaram publicamente em junho deste ano que reataram a relação. Na ocasião, o atleta preparou uma surpresa para pedi-la em namoro.

Confira as fotos de Paulo André com o filho:

A participação de Paulo André nas Olimpíadas

Em agosto de 2024, o atleta e ex-BBB Paulo André Camilo, mais conhecido como P.A, usou as redes sociais para compartilhar um sincero desabafo com o público a respeito das Olimpíadas de Paris. Eliminado das semifinais após terminar a prova de 100m rasos na última colocação, o velocista comentou sobre seu desempenho nos Jogos.

Ao longo de seu relato, Paulo André recordou o momento difícil enfrentado em sua carreira de atleta. Como ficou três meses confinado no reality show da TV Globo em 2022, ele explicou que a falta de treinos durante este período acabou o atrapalhando na corrida, além das lesões ao longo do ciclo; confira mais detalhes!

