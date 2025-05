Ele cresceu! Claudia Raia impressiona ao mostrar o filho todo estiloso

Ao mostrar o filho caçula usando look estiloso e fazendo poses, Claudia Raia impressiona ao mostrar como o herdeiro cresceu; veja as fotos

A atriz Claudia Raia impressionou com novas fotos de seu filho Luca, de dois anos. O menino, que é fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, apareceu todo estiloso nos cliques compartilhados pela famosa neste domingo, 18, e surpreendeu com seu tamanho.

Fazendo poses e usando um look estiloso, o garoto esbanjou toda sua beleza e charme. O pequeno então chamou a atenção com seu crescimento e atitude. Apesar da pouca idade, o filho da artista mostrou que tem personalidade.

"Vê se eu guento tanta fofura", derreteu-se a mamãe por ele. Nos comentários, os internautas também não aguentaram e babaram por Luca. "Claudia! Que lindo que ele está! Meu Deus!", exclamou Giovanna Ewbank ao ver as fotos. "Que foto linda", disse a jornalista Renata Ceribelli.

É bom lembrar que além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e de Sophia, de 22 anos, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari. O último trabalho da atriz na TV foi como a Emmy em Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023.

Claudia Raia faz novo comentário sobre Carol Peixinho e Thiaguinho

Nos últimos dias, Claudia Raia deu o que falar ao deixar um comentário na publicação em que Carol Peixinho e Thiaguinho revelaram que estão esperando seu primeiro bebê. Após ter divido opiniões com o que escreveu, a famosa voltou para deixar um recado para o casal nesta quarta-feira, 02.

Ao ver o compilado de março da ex-BBB, o qual tinha até o ultrassom do primeiro filho deles, a artista, que tem três filhos, reagiu novamente e mostrou todo seu carinho pelo casal e a família que estão construindo.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a atriz dividiu opiniões ao escrever que não acreditava que tinha dado certo. "Não acredito! Deu certo", exclamou ao ver o anúncio da gravidez, o que causou um pequeno alvoroço na rede social. Saiba mais aqui!