Ela cresceu! Nivea Stelmann comemora novo ano letivo da filha nos EUA

Morando nos EUA, Nivea Stelmann comemora nova fase da filha caçula na escola; ex-atriz global encantou com fotos da menina

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 08h47

Nivea Stelmann comemora nova fase da filha na escola - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Nivea Stelmann chamou a atenção ao compartilhar novas fotos de sua filha, Bruna Stelmann, de 11 anos. Nesta segunda-feira, 11, a famosa mostrou os registros da herdeira pronta para ir à escola e comemorou o crescimento dela.

A herdeira da ex-global além de posar sozinha, também surgiu ao lado do pai, Marcus Rocha, com quem Nivea Stelmann está há mais de 10 anos.

"Minha filhota está crescendo. Hoje começou o ano letivo aqui nos Estados Unidos. Pisquei e ela já está na Middle School. Boa Sorte Bubu! Vai com tudo", contou a mamãe coruja ao fazer o álbum com os cliques.

Nos comentários, os internautas admiraram a filha da atriz. "Cresceu rápido. Está uma moça", falaram. "Linda demais", elogiaram.

Em março deste ano, Nivea Stelmann comemorou os 11 anos de sua filha caçula e encantou com fotos da festinha que fez para a menina. Ainda recentemente, Nivea Stelmann completou 11 anos de casada e fez um pedido para o marido.

É bom lembrar que, em entrevista à CARAS Digital, ela revelou como conheceu o esposo na porta da escola de seu primogênito, Miguel Frias, do relacionamento vivido com Mário Frias.

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.

Leia também:Nivea Stelmann aponta relação com Elano como seu 'maior erro'

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

