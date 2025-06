Ela cresceu! José Loreto impressiona ao mostrar a filha servindo café

Ao compartilhar momento de sua intimidade com a filha em casa, José Loreto impressiona ao mostrar como a menina está grande; veja

O ator José Loreto chamou a atenção nesta sgeunda-feira, 09, ao postar uma foto da filha, Bella Loreto, de sete anos, em sua rede social. Mostrando sua herdeira, que é fruto da relação vivida com a atriz Débora Nascimento, servindo o café, o famoso impressionou.

Isso porque, a menina apareceu uma mocinha e já realizando tarefas. O famoso compartilhou o registro da intimidade e encantou ao exibir o crescimento de sua única filha. Bella Loreto protagonizou o momento logo ao acordar, vestindo ainda um pijama enquanto colocava o líquido quente na xícara.

Em abril deste ano, a filha de José Loreto e Débora Nascimento completou sete anos. Na data, ela ganhou uma grande festa. O tema escolhido foi Stitch. A mãe não marcou presença na ocasião por estar trabalhando.

Ainda nos últimos dias, o ator comemorou a chegada de seus 41 anos com uma festa surpresa. O famoso foi surpreendido por amigos e familiares. Claro que Bella Loreto marcou presença e encantou ao surgir ao lado do pai no restaurante.

Veja a filha de José Loreto:

O casamento de José Loreto e Débora Nascimento

Vale lembrar que José Loreto e Débora Nascimento se separam um ano após o nascimento da primogênita. O casal, que se conheceu nos bastidores da novela ‘Avenida Brasil’, em 2012, engatou um romance e chegou a oficializar a união em uma cerimônia secreta em 2015. Mas a relação chegou ao fim em 2019 em meio às especulações de traição.

Em entrevista à Revista CARAS, o ator relembrou o cancelamento que sofreu na época da separação, por conta dos boatos: "Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei. Acabou me fortalecendo”, disse Loreto.