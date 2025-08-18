CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Kids
  2. Claudia Raia surge com o filho caçula e recorda infância dos herdeiros mais velhos
Kids / Família!

Claudia Raia surge com o filho caçula e recorda infância dos herdeiros mais velhos

Ao mostrar momentos com o filho caçula, Claudia Raia recorda clique da infância de Enzo Celulari e Sophia Raia; atriz revelou saudade dos mais velhos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 09h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Claudia Raia mostra momentos com os filhos
Claudia Raia mostra momentos com os filhos - Reprodução/Instagram

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar em sua rede social como foi seu domingo, 17, com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca, de dois anos. Aproveitando o dia ensolarado, ela apareceu ao ar livre com o pequeno.

A artista então mostrou que colheram limões e brincaram do lado de fora. Cheio de estilo e fofura, o pequeno roubou a cena em mais uma aparição. Mas, a mamãe coruja não deixou de fora os filhos mais velhos, Enzo Ceulari e Sophia Raia. Ela logo resgatou um clique deles da infância.

"Domingo de amor e bagunça com meus amores! E mais uma última foto sempre com saudade dos meus outros dois amores que já não cabem mais no colo, é só comigo?", contou a famosa na legenda da publicação.

É bom lembrar que Claudia Raia e Edson Celulari ficaram casados por 17 anos e tiveram Enzo Celulari e Sophia Raia. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação. 

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca.

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É", falou.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

lucaclaudia raiaJarbas Homem de Mellofilhos Claudia Raiafilho Claudia Raia
Claudia Raia Claudia Raia  

Leia também

Fofura!

Ana Paula Siebert fala sobre amizade de Vicky com Manuella - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert fala da amizade de Vicky Justus com a filha de Ticiane Pinheiro

Parecidas?

Virginia mostra semelhança com Maria Alice - Reprodução/Instagram

Virginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice

Fofura!

Ana Paula Siebert diverte com vídeo de Vicky Justus a imitando - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Roberto Justus imita Ana Paula Siebert fazendo fotos e diverte

Família!

Nivea Stelmann comemora nova fase da filha na escola - Foto: Reprodução / Instagram

Ela cresceu! Nivea Stelmann comemora novo ano letivo da filha nos EUA

Amor!

Zé Felipe tem reencontro com os filhos - Reprodução/Instagram

Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados

Família!

Paulo André com o filho, Paulo André Júnior - Foto: Reprodução / Instagram

Ele cresceu! Ex-BBB Paulo André abre álbum de fotos encantadoras com o filho

Últimas notícias

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhosPalo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Viih Tube mostra a barriga após cirurgiasViih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina ArrudaMédico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
Cena do filme 2 Filhos de Francisco, título emocionante para o Dia dos PaisCelebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
Mila Braga e Yudi TamashiroYudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
ThaliaThalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperadaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
FaustãoIrmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
Rodrigo Santoro e os filhosRodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade