Claudia Raia surge com o filho caçula e recorda infância dos herdeiros mais velhos

Ao mostrar momentos com o filho caçula, Claudia Raia recorda clique da infância de Enzo Celulari e Sophia Raia; atriz revelou saudade dos mais velhos

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar em sua rede social como foi seu domingo, 17, com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca, de dois anos. Aproveitando o dia ensolarado, ela apareceu ao ar livre com o pequeno.

A artista então mostrou que colheram limões e brincaram do lado de fora. Cheio de estilo e fofura, o pequeno roubou a cena em mais uma aparição. Mas, a mamãe coruja não deixou de fora os filhos mais velhos, Enzo Ceulari e Sophia Raia. Ela logo resgatou um clique deles da infância.

"Domingo de amor e bagunça com meus amores! E mais uma última foto sempre com saudade dos meus outros dois amores que já não cabem mais no colo, é só comigo?", contou a famosa na legenda da publicação.

É bom lembrar que Claudia Raia e Edson Celulari ficaram casados por 17 anos e tiveram Enzo Celulari e Sophia Raia. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca.

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É" , falou.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou.