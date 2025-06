César Tralli e Ticiane Pinheiro se emocionam em apresentação da filha na escola

Momento fofura! César Tralli e Ticiane Pinheiro não conseguiram segurar as lágrimas em apresentação junina da filha do casal; veja vídeo

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores no domingo, 8, ao compartilhar um vídeo da filha caçula, Manuella Tralli, de 5 anos, em uma apresentação junina na escola. A pequena, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli, esbanjou fofura ao dançar quadrilha junto com os coleguinhas.

No registro publicado por Tici, é possível notar a grande emoção de Tralli ao assistir a herdeira na pista de dança. Mas não foi só o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, que se emocionou: a mamãe coruja também não conseguiu segurar as lágrimas e confessou ter chorado.

" Nessa festa junina da escola teve de tudo… emoção , alegria e amor. César chegou do Rio depois de uma semana de trabalho direto para lá e estávamos morrendo de saudades!", escreveu a apresentadora do 'Hoje em Dia' na legenda do vídeo.

Além de Ticiane Pinheiro e César Tralli, a jovem Rafaella Justus, primogênita da comunicadora, também marcou presença na escola da irmã para prestigiá-la. Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família.

"Que linda! Manu arrasou!", declarou uma seguidora. "Sua família é muito abençoada com muita luz e paz", disse outra. "A Manu é demais, desinibida, animada, fofa e linda!", escreveu uma terceira. "Me emocionei junto com o Tralli! Manu está crescendo muito rápido! Vocês formam uma família maravilhosa", falou mais uma.

Confira as publicações de Ticiane Pinheiro:

César Tralli e Ticiane Pinheiro se emocionam com apresentação da filha - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro curte festa junina em família

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em família. No sábado, 7, aconteceu a festa junina de Manuella, e a apresentadora surgiu acompanhada do marido, o jornalista César Tralli, e de sua primogênita, Rafaella Justus, para prestigiar a caçula.

Em seu perfil, a famosa postou fotos com as herdeiras antes do evento e mostrou que a menina estava usando um lindo vestido, além de pintinhas na bochecha. Depois, ela posou com a família na festa. Ao postar os registros, Ticiane se derreteu.

"Festa Junina em família. Amor demais", escreveu a famosa na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Linda família", disse uma seguidora. "Três princesas lindas", comentou outra. "Lindezas", falou uma fã; confira os registros!

