Camilla Camargo se derrete ao postar foto inédita dos filhos: 'Dá para aguentar?'

A atriz Camilla Camargo encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar uma foto inédita de seus filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de quatro.

Na imagem postada nos Stories, os dois aparecem sorridentes durante uma viagem de avião para o Rio de Janeiro. Ao dividir o registro, a mamãe coruja se derreteu: "Dá pra aguentar?", escreveu a filha de Zilu e Zezé Di Camargo.

Camilla também mostrou Joaquim animado para a viagem e revelou que o herdeiro ama andar de avião. "Nós estamos dentro do avião. Quem é que ama andar de avião", questionou a atriz "Eu", respondeu o menino, que não escondeu a animação: "Avião, avião, avião. A gente vai pro Rio, eu tô no avião", disse ele. "Nunca vi alguém gostar de andar de avião igual o Joaquim", completou a artista.

Vale lembrar que Joaquim e Julia são frutos do casamento de Camilla com Leonardo Lessa, com quem completou seis anos de casada em setembro do ano passado.

Joaquim e Julia, filhos de Camilla Camargo - Foto: Instagram

Camilla Camargo encanta ao mostrar os filhos com sua irmã caçula, Clara

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um momento fofo em família. A atriz recebeu a visita de sua irmã mais nova, Clara, de quatro meses, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda, e mostrou a bebê no colo dos seus filhos Joaquim e Julia.

"Juju, Joaquim, quem veio visitar?", perguntou a artista. "A Clarinha", respondeu as crianças. "A Clarinha é o que de vocês?", questionou ela. "Boneca", falou Julia. "Eu esqueci o que ela é minha", confessou Joaquim. "Ela é sua tia", disse a atriz.

Depois, Camilla postou um vídeo com Clara no colo. No registro, a bebê aparece dormindo. "Não aguento", se derreteu a famosa, acrescentando um emoji de coração. Veja as fotos!

