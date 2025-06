Camilla Camargo encanta ao mostrar os filhos na praia: 'Muito fofos'

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os filhos, Joaquim e Julia, curtindo o dia na praia

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 7, ao compartilhar uma nova foto de seus dois filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de quatro, frutos de seu casamento com Leonardo Lessa.

Na imagem postada no feed, as crianças aparecem abraçadas e dando um belo sorriso, enquanto curtem o dia na praia. Ao dividir o registro encantador, a mamãe coruja se derreteu: "Vocês são além do que eu pedi a Deus! Uma pintura feita pelo criador", escreve a atriz na legenda.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Que lindos que estão", disse uma seguidora. "Que lindezas... amei a foto", falou outra. "Muito fofos", escreveu uma fã. "Que lindos. A maior riqueza, presente de Deus, herança do senhor Jesus Cristo. Uma princesinha linda e um príncipe", comentou mais uma.

Na última sexta-feira, 6, Camilla mostrou os filhos durante a viagem de avião. Ela também dividiu uma conversa com o primogênito. "Nós estamos dentro do avião. Quem é que ama andar de avião", questionou a atriz. "Eu", respondeu o menino, que não escondeu a animação: "Avião, avião, avião. A gente vai pro Rio, eu tô no avião", disse ele. "Nunca vi alguém gostar de andar de avião igual o Joaquim", completou a artista.

