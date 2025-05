Camilla Camargo encanta ao mostrar os filhos com sua irmã caçula, Clara

A atriz Camilla Camargo mostrou seus filhos, Joaquim e Julia, com sua irmã caçula, Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um momento fofo em família. A atriz recebeu a visita de sua irmã mais nova, Clara, de quatro meses, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda, e mostrou a bebê no colo dos seus filhos Joaquim, de cinco anos, e Julia, de quatro.

"Juju, Joaquim, quem veio visitar?", perguntou a artista. "A Clarinha", respondeu as crianças. "A Clarinha é o que de vocês?", questionou ela. "Boneca", falou Julia. "Eu esqueci o que ela é minha", confessou Joaquim. "Ela é sua tia", disse a atriz.

Depois, Camilla postou um vídeo com Clara no colo. No registro, a bebê aparece dormindo. "Não aguento", se derreteu a famosa, acrescentando um emoji de coração.

Recentemente, Zezé Di Camargo mostrou uma chamada de vídeo de Clara com sua avó, Helena, e Camilla. "Matando a saudade da vovó", escreveu o artista ao dividir o momento. Depois, o cantor mostrou a caçula com a irmã. "Também matei saudade da mana", disse ele. Na ligação, a atriz confessou que estava com saudade da pequena. "Eu estou morrendo de saudade de você. Como é que faz? Quem morar comigo na minha casa? Vem? Eu faço um quarto novo só para você (...). Te amo pitiquinha", falou.

Confira:

Joaquim e Julia com Clara - Foto: Instagram

Camilla Camargo com a irmã caçula, Clara - Foto: Instagram

Filha de Graciele Lacerda esbanja estilo com look de crochê

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta última terça-feira, 29, ao compartilhar o 'look do dia' da filha, Clara, de quatro meses, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

No cliquem a bebê aparece esbanjando estilo ao surgir usando uma blusa branca e um macacão de crochê rosa. A mamãe coruja complementou a produção colocando uma tiara e um sapatinho da mesma cor da roupinha. Em outro registro, Graciele mostrou Clara na cadeirinha do carro e se derreteu pela filha: "Amo esse momento com ela", confessou a influenciadora digital na legenda da foto. Veja as fotos!

