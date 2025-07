Bruna Biancardi e Neymar não pretendem fazer festa de 2 anos para Mavie; saiba o motivo

A influenciadora digital Bruna Biancardi falou sobre os planos para a festa de 02 anos de Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr.

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou um tempo livre na noite desta terça-feira, 1, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre os planos para a festa de 02 anos de Mavie, de 1 ano, sua primeira filha com Neymar Jr.

"Já sabe qual vai ser o tema do aniversário da Mavie?", quis saber a pessoa. "N ão estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem" , adiantou Bruna, que está na reta final da gravidez de Mel, sua segunda filha com o atleta.

Ainda durante a interação, outra internauta quis saber sobre as diferenças entre as duas gestações. E Bruna explicou que na gravidez da filha caçula tem se sentido mais sensível e também revelou que se sentiu mais insegura antes da chegada da primogênita. Veja o que ela disse!

Como foi a festa de 1 ano de Mavie?

No ano passado, Mavie teve uma comemoração dupla. A primeira festa aconteceu em um resort de luxo na Arábia Saudita. Em uma publicação nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos. Relembre!

Depois, a pequena ganhou uma segunda festa no Brasil, realizada na mansão de Neymar Jr., em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Com o tema 'Atelier de Arte da Mavie', a comemoração reuniu familiares e amigos próximos que não puderam estar presentes na primeira celebração da menina.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

