Biah Rodrigues se derrete em foto com os quatro filhos: 'Eu que fiz'

A influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma foto com seus quatro filhos durante um momento de lazer.

Na imagem postada nos Stories, a mulher do cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, aparece em um quadriciclo na companhia de Theo, de cinco anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Angelina e Zion, de 10 meses.

Ao dividir o clique encantador, a influenciadora digital se derreteu pelos herdeiros. "Eu que fiz todos eles kkk", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Biah costuma dividir vários momentos com os filhos nas redes sociais e recentemente ela mostrou a comemoração do aniversário de seu primogênito, que completou cinco anos no dia 17 de maio. Para comemorar a data especial, o casal reuniu os amiguinhos de Theo para um piquenique, com direito a muitos brinquedos, pinturas e brincadeiras.

Além disso, o menino ganhou uma festa com o tema 'Super Mario', decorada com muitas bexigas e objetos que fazem parte do jogo eletrônico. "Piquenique, 5 anos do Theozinho. Sorte de bênçãos, meu filho!!!", disse a influencer ao mostrar as fotos do evento.

Biah Rodrigues posta foto com os quatro filhos - Foto: Instagram

Biah Rodrigues encanta ao mostrar momento fofo dos filhos gêmeos

Recentemente, Biah Rodrigues encheu as redes sociais de fofura ao dividir um momento encantador que flagrou entre os filhos gêmeos, Angelina e Zion, de 10 meses. Nos Stories, a mulher do cantor Sorocaba postou uma foto em que o filho aparece dando um beijo na cabeça da irmã, que está deitada. Ao mostrar o herdeiro sendo carinhoso, a influenciadora digital se derrete: "Aham, foi um beijo", escreveu ela na legenda.

Já Sorocaba aproveitou um momento de lazer com os filhos mais velhos. O cantor postou em suas redes sociais uma foto em que aparece com Theo e Fernanda pronto para um dia de pescaria. "Bora pescar?", escreveu o artista na legenda. Já nos Stories, o artista mostrou o peixe que o primogênito pescou. "O meu pescador aqui. O gigante que ele pescou. Boa", disse o papai todo orgulhoso.

