Após dizer que filho não aceita a irmã, Thaila Ayala mostra herdeiros juntos

Em vídeo encantador, Thaila Ayala mostra os filhos juntos e surpreende com momento fofo após revelar que o mais velho não aceita a irmã até hoje

A atriz Thaila Ayala encantou neste domingo, 15, ao mostrar os filhos, Francisco e Tereza, juntos. Após revelar que o primogênito não aceita a chegada até hoje da irmã, de dois anos, a esposa de Renato Góes compartilhou um vídeo deles convivendo.

Aproveitando a folga do fim de semana, a modelo gravou os pequenos andando pelo condomínio onde moram com uma cesta cheia de frutas. Após fazerem a colheita, os dois dividiram o peso e apareceram carregando o item juntos.

"Domingo a gente faz assim", disse Thaila Ayala ao exibir o momento fofíssimo da dupla. Nos comentários, os internautas reagiram. "Lindinhos demais", admiraram. "Dupla linda e fofa", elogiaram outros.

Em recente declaração em seu podcast, Mil e Uma Tretas, Thaila Ayala revelou que Francisco não suporta a irmã. "Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase 'olha, que legal!', e voltou para a que não existe", contou e expôs mais da situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.