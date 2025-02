Ana Paula Siebert surpreende ao fazer penteado divertido para filha; veja

Arrumando a filha, Vicky Justus, para mais um dia de aula, Ana Paula Siebert surpreende ao fazer penteado divertido na pequena; confira como ficou

A influenciadora Ana Paula Siebert compartilhou mais um momento arrumando a filha, Vicky Justus, de 4 anos, para a escola. Nesta quarta-feira, 12, a esposa de Roberto Justus resolveu fazer um penteado no cabelo da herdeira e surpreendeu com o resultado.

Usando presilhas divertidas, de várias cores e formatos, a eleita do empresário enfeitou o rabo de cavalo da garota. Cheia de charme e fofura, a caçula do famoso apareceu pronta para mais um dia no colégio americano onde estuda ao lado da irmã, Rafaella Justus, das sobrinhas gêmeas, Chiara e Sienna, e da amiguinha, Manuella Pinheiro Tralli.

"Uma mãe cabeleireira", comemorou Ana Paula Siebert o resultado do que fez nos fios loiros da menina.

É bom lembrar que, no fim do ano passado, Vicky Justus resolveu mudar o visual e se inspirou em suas sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus. A loira pediu para ter franja igual à dupla. Ainda nos últimos dias, a filha caçula de Roberto Justus encantou com um look elegante para uma festinha de aniversário.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

