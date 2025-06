Ana Paula Siebert revela se 'puxa a orelha' da filha: 'Teoria é lindo '

Ao ser questionada sobre educação positiva, Ana Paula Siebert revela se 'puxa a orelha' de Vicky Justus e mostra seu lado real; veja

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou como é a educação que dá para a filha deles, Vicky Justus, de cinco anos. Ao ser questionada em sua rede social se segue a educação positiva, que não tem punições, a influencer abriu o jogo e foi sincera, contando que nem todos os dias tem paciência com a herdeira.

A loira então explicou que de vez em quando acaba dando gritos, mas que é totalmente contra punições físicas. A mulher do empresário esclareceu que, assim como todos, tem seus momentos mais estressada e cansada.

"Eu adoro a ideia de educação positiva. Mas confesso que nem sempre ela funciona aqui. Tem dias que estamos estressados, cansados, qual a mãe nunca soltou um belo grito dentro de casa? E é normal, somos normais, podemos explodir. Nenhuma forma de educação é fácil, tudo na teoria é lindo ...", começou dizendo.

"Na vida real tem sim puxão de orelha (no jeito de falar porque eu sou contra punição física). Claro que conversar é sempre o caminho ideal. Mas dá para viver sempre no mundo ideal? Não! O importante é sermos o melhor que conseguimos em todos os momentos e ensinar para os nossos filhos os valores mais importantes!", escreveu exibindo seu lado real.

Roberto Justus diz por que seu quinto casamento, com Ana Paula Siebert, está dando certo

Casado há 10 anos com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, Roberto Justus já foi casado outras quatro vezes e comentou em sua participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel qual é o segredo para a relação atual estar durando mais do que as outras.

Com bom humor, o empresário brincou que aprendeu com os antigos relacionamentos que quem manda em casa é a mulher. O milionário esclareceu que, apesar de ser um homem de personalidade forte, aprendeu a fazer as vontades da companheira.