Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert contou como a filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos, lida com a fama da família
A influenciadora digital Ana Paula Siebert tirou um tempo nesta quinta-feira, 21, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber como a filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos,lida com a fama da família.
"Como a Vicky lida com a fama de vocês?", quis saber a pessoa. "Ela ainda não sabe o que é ser pública. Nunca falei muito do assunto com ela, mas ela começou a achar estranho as pessoas na rua quando chamam ela pelo nome e pedem foto, fofa", afirmou ela.
Que disse que Vicky teria se surpreendido. "Mamãe, eles sabem meu nome". Em seguida, explicou como explica a situação para a filha. "Eu disse que é porque as pessoas assistem ela na internet fazendo receitas", detalhou.
Outro internauta quis saber sobre a personalidade da pequena, e Ana Paula respondeu: "A Vicky é brava como eu. Ela é que nem eu. Tranquila. Mas se pisar no calo dela, pisa e sai correndo porque vocês não têm noção. A menina juntou a braveza do pai com a da mãe. Tem que cuidar."
Ainda durante a interação, ela falou sobre a venda do apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada.
“Ficou com raiva do AP de Miami ter sido vendido?”, quis saber a pessoa. “Hahahaha vocês são engraçados pq sabem bem o que eu amo. No início eu torci para não vender. Depois fiquei feliz porque sei que foi um ciclo e estamos agora em um apartamento novo e o prédio que eu sonhava há um tempo! São fases e curto todas elas e às vezes precisamos fazer escolhas! Em outubro estarei lá e mostro para vocês"
Vale lembrar que a pessoa que comprou o apartamento fez uma exigência inusitada. O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho.
"O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela na época.
Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração.
Recentemente, Ana Paula compartilhou fotos do dia que marcou presença com a herdeira, Vicky Justus, de cinco anos, no aniversário de seis anos da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli. Na publicação, ela falou da amizade entre as pequenas, que são irmãs de Rafaella Justus, que é fruto do casamento do empresário com a apresentadora da Record TV.
"Essa semana comemoramos o niver da Manu, eu acho tão lindo o amor e a amizade das duas! Fofas! Que vocês sejam sempre assim", contou a influencer para seus seguidores. Nos comentários, os internautas admiraram a convivência das famílias. "Acho tão lindo a elegância e educação de vocês", falaram. "Lindas", elogiaram outros.
