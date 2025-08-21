CARAS Brasil
  Kids
  2. Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'
Kids / Família

Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert contou como a  filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos, lida com a fama da família

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 14h42

Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Vicky
Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Vicky - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Ana Paula Siebert tirou um tempo nesta quinta-feira, 21, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber como a  filha dela e de Roberto Justus, Vicky Justus, de 5 anos,lida com a fama da família.

"Como a Vicky lida com a fama de vocês?", quis saber a pessoa. "Ela ainda não sabe o que é ser pública. Nunca falei muito do assunto com ela, mas ela começou a achar estranho as pessoas na rua quando chamam ela pelo nome e pedem foto, fofa", afirmou ela.

Que disse que Vicky teria se surpreendido. "Mamãe, eles sabem meu nome". Em seguida, explicou como explica a situação para a filha. "Eu disse que é porque as pessoas assistem ela na internet fazendo receitas", detalhou.

Outro internauta quis saber sobre a personalidade da pequena, e Ana Paula respondeu: "A Vicky é brava como eu. Ela é que nem eu. Tranquila. Mas se pisar no calo dela, pisa e sai correndo porque vocês não têm noção. A menina juntou a braveza do pai com a da mãe. Tem que cuidar."

Storie de Ana Paula Siebert no Instagram
Storie de Ana Paula Siebert no Instagram
Storie de Ana Paula Siebert no Instagram
Storie de Ana Paula Siebert no Instagram

Apartamento em Miami

Ainda durante a interação, ela falou sobre a venda do apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada.

“Ficou com raiva do AP de Miami ter sido vendido?”, quis saber a pessoa. “Hahahaha vocês são engraçados pq sabem bem o que eu amo. No início eu torci para não vender. Depois fiquei feliz porque sei que foi um ciclo e estamos agora em um apartamento novo e o prédio que eu sonhava há um tempo! São fases e curto todas elas e às vezes precisamos fazer escolhas! Em outubro estarei lá e mostro para vocês"

Vale lembrar que a pessoa que comprou o apartamento fez uma exigência inusitada. O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho.

"O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela na época.

Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração.

Storie de Ana Paula Siebert no Instagram
Storie de Ana Paula Siebert no Instagram

Ana Paula Siebert fala da amizade de Vicky Justus com a filha de Ticiane Pinheiro

Recentemente, Ana Paula compartilhou fotos do dia que marcou presença com a herdeira, Vicky Justus, de cinco anos, no aniversário de seis anos da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli,  Manuella Pinheiro Tralli. Na publicação, ela falou da amizade entre as pequenas, que são  irmãs de Rafaella Justus, que é fruto do casamento do empresário com a apresentadora da Record TV.

"Essa semana comemoramos o niver da Manu, eu acho tão lindo o amor e a amizade das duas! Fofas! Que vocês sejam sempre assim", contou a influencer para seus seguidores. Nos comentários, os internautas admiraram a convivência das famílias. "Acho tão lindo a elegância e educação de vocês", falaram. "Lindas", elogiaram outros.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Roberto Justus Ana Paula Siebert
Ana Paula Siebert Ana Paula Siebert  Roberto Justus Roberto Justus   

