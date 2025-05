Alexandre Pato encanta ao postar novas fotos do filho

Em suas redes sociais, Alexandre Pato postou novas fotos do filho Benjamin, fruto do seu relacionamento com Rebeca Abravanel

Em suas redes sociais, Alexandre Pato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Porém, o jogador de futebol sempre foi mais discreto em relação à sua vida pessoal. No entanto, nesta quarta-feira, 14, o famoso presenteou os fãs com novas fotos do filho Benjamin, de um ano, fruto do seu relacionamento com Rebeca Abravanel.

Nas imagens, o pequeno surgiu olhando algumas fotos do pai na época em que jogava no São Paulo Futebol Clube. Em outra foto, Benjamin apareceu assistindo um jogo de futebol pela TV.

Na legenda, Pato colocou apenas um emoji de coração na cor azul.

Clique encantador em família

Rebeca Abravanel encheu as redes sociais de fofura na tarde de terça-feira, 13, ao compartilhar uma foto em família.

No clique, a apresentadora aparece sorridente ao lado do marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, que está segurando no colo o filho deles, Benjamin, de um aninho. Além disso, ele está com um balão vermelho, em formato de coração, com a frase: mamãe Rebeca.

A publicação encantou os seguidores. "Ah que lindeza", disse uma internauta. "Mãezona!!!!! Baby Ben tem sorte! Orgulho demais! Amo vocês", escreveu outra seguidora. "Que foto linda", se derreteu uma fã. "Maravilhosa, muito linda sua família", falou mais uma.

Recentemente, Alexandre Pato postou em seu perfil uma foto com Benjamin. No registro, o neto de Silvio Santos (1930-2024) aparece correndo em um gramado e o papai coruja se derreteu com o momento. "Senhor, como você é tão perfeito!! Meu amor", declarou ele na legenda.

Vale lembrar que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato estão juntos desde 2018 e se casaram em julho de 2019 em uma cerimônia intimista na mansão do pai da apresentadora. Em setembro de 2023, aconteceu o anúncio de que os dois estavam à espera do primeiro bebê.

