Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade

Danilo Santana ganha post de Margareth Serrão em homenagem ao seu aniversário de 38 anos e responde a provocação nas redes sociais

A celebração de aniversário de Danilo Santana, namorado de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, ganhou destaque nas redes sociais pela maneira como o cantor respondeu a uma provocação. O momento aconteceu nesta quarta-feira, 14, quando Margareth usou o Instagram para celebrar a data especial.

Na publicação, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado do companheiro e escreveu: “Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida pra me mostrar que posso amar de novo, mostrando que posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida... Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos. TE AMO”.

Margareth e Danilo assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro de 2025. Desde então, têm trocado declarações frequentes nas redes sociais, mostrando viagens, momentos em família e bastidores do dia a dia juntos.

O casal se conheceu em um evento com música ao vivo e, segundo Margareth, a conexão foi imediata, resultando em encontros cada vez mais frequentes. A diferença de idade de 21 anos nunca foi um empecilho para eles, e ambos já comentaram em entrevistas que o relacionamento é baseado em respeito e companheirismo.

Resposta direta às críticas

A postagem de aniversário recebeu centenas de comentários, mas também gerou críticas. Entre elas, um internauta insinuou que Danilo estaria com Margareth por interesse e ironizou a diferença de idade: “Parabéns. É lindo ver o carinho de uma mãe pelo filho no dia do seu aniversário. Não conhecia esse outro irmão da Virginia”, ironizou.

O comentário não passou despercebido por Danilo, que decidiu responder publicamente. Sem perder o tom confiante, escreveu: “A sua inveja nem arranha a nossa felicidade!”. A frase sintetizou a postura do cantor diante de julgamentos sobre o relacionamento e reforçou a união com a namorada.

A atitude repercutiu entre os seguidores, que se dividiram entre apoiar a resposta e criticar a exposição da vida pessoal. Ainda assim, o casal manteve o foco na comemoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Leia também: Quem é Danilo Sanfoneiro? Conheça o namorado de Margareth Serrão