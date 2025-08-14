CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade
Influenciadores / Namoro

Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade

Danilo Santana ganha post de Margareth Serrão em homenagem ao seu aniversário de 38 anos e responde a provocação nas redes sociais

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 17h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Danilo Santana e Margareth Serrão
Danilo Santana e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

A celebração de aniversário de Danilo Santana, namorado de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, ganhou destaque nas redes sociais pela maneira como o cantor respondeu a uma provocação. O momento aconteceu nesta quarta-feira, 14, quando Margareth usou o Instagram para celebrar a data especial.

Na publicação, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado do companheiro e escreveu: “Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida pra me mostrar que posso amar de novo, mostrando que posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida... Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos. TE AMO”.

Margareth e Danilo assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro de 2025. Desde então, têm trocado declarações frequentes nas redes sociais, mostrando viagens, momentos em família e bastidores do dia a dia juntos.

O casal se conheceu em um evento com música ao vivo e, segundo Margareth, a conexão foi imediata, resultando em encontros cada vez mais frequentes. A diferença de idade de 21 anos nunca foi um empecilho para eles, e ambos já comentaram em entrevistas que o relacionamento é baseado em respeito e companheirismo.

Resposta direta às críticas

A postagem de aniversário recebeu centenas de comentários, mas também gerou críticas. Entre elas, um internauta insinuou que Danilo estaria com Margareth por interesse e ironizou a diferença de idade: “Parabéns. É lindo ver o carinho de uma mãe pelo filho no dia do seu aniversário. Não conhecia esse outro irmão da Virginia”, ironizou.

O comentário não passou despercebido por Danilo, que decidiu responder publicamente. Sem perder o tom confiante, escreveu: “A sua inveja nem arranha a nossa felicidade!”. A frase sintetizou a postura do cantor diante de julgamentos sobre o relacionamento e reforçou a união com a namorada.

A atitude repercutiu entre os seguidores, que se dividiram entre apoiar a resposta e criticar a exposição da vida pessoal. Ainda assim, o casal manteve o foco na comemoração.

Leia também: Quem é Danilo Sanfoneiro? Conheça o namorado de Margareth Serrão

namoroVirginiaMargareth Serrãodanilo santana
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Emagrecimento

Mirela Janis - Foto: Reprodução / Instagram

Mirela Janis surpreende internautas ao mostrar resultado após perder 13 kg

Academia

Juliano Floss - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos

Romance

Lucas Souza e Suzi Sassaki - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho

Acidente

Stacey Tourout e Matthew Peter Yeomans - Foto: Reprodução / Instagram

Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal

Eita

Vilmeci Passarinho e Virgínia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Babá do filho caçula de Virginia rebate críticas a sua filha

Luto

Jude Paulla e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Melhor amiga de Preta Gil, Jude Paulla, relembra conversas com cantora

Últimas notícias

Brunna Gonçalves spoiler sobre a festa de mesversário da filhaBrunna Gonçalves mostra a filha com look igual ao de Ludmilla no mesversário
Lua CheiaAstrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo
Rayane FigliuzziRayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho
Adriana Colin e FaustãoAdriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador
Danilo Santana e Margareth SerrãoDanilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade
Felipe TittoFelipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe
Sabrina SáCantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama
NoneOfertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro
O mel silvestre encanta pelo sabor e pelos benefícios à saúdeMel silvestre: o segredo das abelhas que conquista paladares e traz benefícios à saúde
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade