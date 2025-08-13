Mirela Janis surpreende internautas ao mostrar resultado após perder 13 kg

Mirela Janis chama atenção da web e levanta curiosidade sobre transformação pessoal focada em mudanças de hábitos e bem-estar

A influenciadora Mirela Janis, de 28 anos, revelou sua transformação física e mental após perder 13 kg, passando de 70 para 57 kg. A mudança, segundo ela, foi motivada por amor próprio e superação de questões emocionais, indo muito além da estética.

“Eu não me reconhecia mais. Estava sem energia, sem autoestima, presa dentro de um corpo que não refletia quem eu sou de verdade”, contou. O processo incluiu reeducação alimentar, treinos personalizados e acompanhamento psicológico.

Mirela explicou que decidiu priorizar a saúde física e mental com orientação profissional e mudanças graduais nos hábitos. “Virei a chave. Transformei minha saúde, meu corpo e minha mente. E hoje, nos stories, eu abri tudo: o passo a passo que me tirou daquele lugar e me trouxe até aqui”, disse.

A influenciadora ressaltou que as críticas e comentários sobre seu corpo nunca foram a razão da mudança. “Meu corpo já foi criticado e comentado milhares de vezes nas redes sociais. Mas quer saber? Eu não mudei por eles. Eu mudei por mim. Eu sei como é se olhar no espelho e não reconhecer quem você vê. Se sentir presa dentro do próprio corpo, sem energia, sem autoestima, achando que nunca vai conseguir mudar.”

Comida como escape

Ela também revelou que usava a comida como válvula de escape. “Eu sei o que é passar por algum problema e descontar tudo na comida pra tentar se sentir melhor! E no final só um sentimento vir: frustração! Eu não me reconhecia mais. Não era só sobre peso... Era sobre não me sentir bem comigo mesma.”

Por fim, incentivou seus seguidores: “A melhor transformação que você pode conquistar não é só física... É se olhar no espelho e sentir amor pelo que vê. Se eu consegui, você também consegue. Vamos juntas! 13 quilos, gente! Nessas fotos eu estava com 70 quilos e hoje estou com 57 quilos.”

