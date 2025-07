Melhor amiga de Preta Gil, Jude Paulla, relembra conversas com cantora

A DJ e influenciadora Jude Paulla, uma das pessoas que acompanhou os piores dias de Preta Gil, trouxe para as redes sociais memórias emocionantes

A influenciadora e DJ Jude Paulla comoveu seus seguidores nas redes sociais ao relembrar sua relação com a cantora Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, vítima de câncer. Ela desabafou sobre sua forte conexão com a amiga e o quanto se aproximaram durante o tratamento da cantora. Unidas em um período delicado, Jude passou dias ao lado da amiga acompanhando de perto sua rotina. Diante ao luto, a influenciadora compartilhou um de seus últimos diálogos nas redes.

“Uns quatro dias antes de tudo acontecer, eu estava organizando os remédios dela, quando ela acordou e perguntou: ‘Jude, eu já disse o quanto eu te amo hoje?’ A gente riu, porque respondi que ela precisava falar mais alto, pois eu não estava ouvindo direito”, disse emocionada.

“Essa doença é horrível em todos os sentidos, mas a gente se amou de uma forma como nunca tinha acontecido antes. E isso jamais será um agradecimento por ter acontecido dessa forma o nosso amor se transformar, mas que bom que deu tempo de a gente experimentar uma nova forma de amar”, completou a DJ.

Jude também agradeceu aos comentários carinhosos que recebeu nos últimos dias. “Esse é um post apenas para agradecer. Eu jamais imaginei receber essa onda de amor dos últimos dias como recebi. Chego até a estar um pouco assustada. Obrigada um milhão de vezes, a Preta me ensinou muitas coisas, e uma delas é seguir na adversidade”.

Como foi a morte de Preta Gil?

A cantora Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos de idade, devido a complicações de um câncer no intestino. Ela estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra a doença.

A cantora foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023 e estava em tratamento desde então. Depois de se esgotarem as possibilidades de tratamento no Brasil, decidiu explorar outras alternativas nos Estados Unidos, onde se encontrava em seus últimos meses de vida.

