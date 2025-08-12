CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal
Influenciadores / Acidente

Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal

Colleen, mãe de Stacey Tourout, se pronunciou nas redes sociais após a filha e namorado morrerem em um acidente na estrada do Canadá

Izabella Nicolau Publicado em 12/08/2025, às 19h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Stacey Tourout e Matthew Peter Yeomans
Stacey Tourout e Matthew Peter Yeomans - Foto: Reprodução / Instagram

Colleen Tourout, mãe da influenciadora Stacey Tourout, se manifestou publicamente após a morte da filha e do companheiro, Matthew Peter Yeomans, em um acidente nas estradas da província de British Columbia, no Canadá.

O casal, conhecido pelo canal Toyota World Runners, que documentava viagens e aventuras, morreu no dia 7 de agosto de 2025. De acordo com o Kaslo Search and Rescue (SAR), a equipe foi acionada por volta das 18h30 para atender a um “grave capotamento de veículo” na região de Silvercup Ridge, próxima ao Parque Nacional Glacier.

O comunicado informou que ambos foram encontrados no local do acidente e morreram em decorrência dos ferimentos: um deles já sem sinais vitais e o outro levado de helicóptero a um hospital, onde faleceu naquela noite.

Em sua declaração, Colleen descreveu a perda como devastadora: “Perdemos ambos, que tragicamente sucumbiram aos ferimentos em um acidente off-road em 7 de agosto de 2025, nas belas montanhas da British Columbia que eles tanto amavam.

Ela ainda pediu que os dois sejam lembrados com carinho: “Por favor, mantenham-nos em seus pensamentos e orações enquanto lidamos com esta conclusão devastadora de uma incrível história de amor.” A mensagem foi encerrada com uma frase que reflete o vínculo entre eles: “Eles estão juntos para sempre, como sempre soubemos que estariam.

Sobre o canal

O canal mantinha mais de 200 mil inscritos no YouTube e cerca de 74 mil seguidores no Instagram. Lançado em 2020, o projeto ficou conhecido por vídeos no motorhome, reformas e aventuras off-road, incluindo a construção do “primeiro Land Cruiser Chinook do mundo em 100 dias”.

O casal compartilhava conteúdos semanais, mostrando bastidores de viagens, curiosidades sobre mecânica e dicas para entusiastas do universo 4x4. As produções se destacavam pela qualidade das imagens, autenticidade e pelo entusiasmo em explorar novos destinos, se tornando inspiração para muitos viajantes.

A dupla publicou seu último vídeo em 31 de julho, registrando uma aventura em Vancouver Island, de onde também compartilharam um post no Instagram seis dias antes da tragédia. A morte repercutiu entre fãs e outros criadores de conteúdo, que usaram as redes sociais para prestar homenagens. Para muitos, o casal representava inspiração por transformar a paixão por viagens e veículos em um estilo de vida compartilhado com milhares de pessoas ao redor do mundo.

Leia ambém:Morte de Mikayla Raines: revelada a causa do falecimento da youtuber de 29 anos

acidenteInfluenciadoresStacey Tourout

Leia também

Eita

Vilmeci Passarinho e Virgínia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Babá do filho caçula de Virginia rebate críticas a sua filha

Luto

Jude Paulla e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Melhor amiga de Preta Gil, Jude Paulla, relembra conversas com cantora

Crescendo!

Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores - Reprodução/Instagram

Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores: 'Melhor sensação'

Pronunciamento

Eliezer, Malu Borges e Álvaro - Foto: Reprodução / Instagram / TikTok

Criadores de conteúdo comentam polêmica sobre lista de influencers vazada: "Errei"

Relembre!

Virginia Fonseca com sua bolsa de luxo - Reprodução/Instagram

Compra de luxo de Virginia Fonseca virou meme em 2024: 'Me mimei'

ENTREVISTA

Ensaio de Dra. Rosângela sobre saúde mental - Divulgação/Márcio Farias

Índio Behn, a Dra. Rosângela, reforça importância da saúde mental: 'Artigo de luxo'

Últimas notícias

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséolaMédica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaEsposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'
Meghan MarkleMeghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix
Stacey Tourout e Matthew Peter YeomansInfluenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal
Rob FreitasRob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'
Paulo Gustavo veste blazer GucciLeilão com roupas de Paulo Gustavo terá renda revertida para obra social
Seu Jorge, Leona Forman e Geyze DinizBrazilFoundation celebra 25 anos com gala histórico em Nova York e homenagens especiais
Faustão tem 75 anosFaustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
DatenaEsposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'
A astróloga fez uma previsão sobre a nova revelação envolvendo o término de Virginia Fonseca e Zé FelipeAstróloga faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade