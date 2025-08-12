Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal

Colleen, mãe de Stacey Tourout, se pronunciou nas redes sociais após a filha e namorado morrerem em um acidente na estrada do Canadá

Colleen Tourout, mãe da influenciadora Stacey Tourout, se manifestou publicamente após a morte da filha e do companheiro, Matthew Peter Yeomans, em um acidente nas estradas da província de British Columbia, no Canadá.

O casal, conhecido pelo canal Toyota World Runners, que documentava viagens e aventuras, morreu no dia 7 de agosto de 2025. De acordo com o Kaslo Search and Rescue (SAR), a equipe foi acionada por volta das 18h30 para atender a um “grave capotamento de veículo” na região de Silvercup Ridge, próxima ao Parque Nacional Glacier.

O comunicado informou que ambos foram encontrados no local do acidente e morreram em decorrência dos ferimentos: um deles já sem sinais vitais e o outro levado de helicóptero a um hospital, onde faleceu naquela noite.

Em sua declaração, Colleen descreveu a perda como devastadora: “Perdemos ambos, que tragicamente sucumbiram aos ferimentos em um acidente off-road em 7 de agosto de 2025, nas belas montanhas da British Columbia que eles tanto amavam.”

Ela ainda pediu que os dois sejam lembrados com carinho: “Por favor, mantenham-nos em seus pensamentos e orações enquanto lidamos com esta conclusão devastadora de uma incrível história de amor.” A mensagem foi encerrada com uma frase que reflete o vínculo entre eles: “Eles estão juntos para sempre, como sempre soubemos que estariam.”

Sobre o canal

O canal mantinha mais de 200 mil inscritos no YouTube e cerca de 74 mil seguidores no Instagram. Lançado em 2020, o projeto ficou conhecido por vídeos no motorhome, reformas e aventuras off-road, incluindo a construção do “primeiro Land Cruiser Chinook do mundo em 100 dias”.

O casal compartilhava conteúdos semanais, mostrando bastidores de viagens, curiosidades sobre mecânica e dicas para entusiastas do universo 4x4. As produções se destacavam pela qualidade das imagens, autenticidade e pelo entusiasmo em explorar novos destinos, se tornando inspiração para muitos viajantes.

A dupla publicou seu último vídeo em 31 de julho, registrando uma aventura em Vancouver Island, de onde também compartilharam um post no Instagram seis dias antes da tragédia. A morte repercutiu entre fãs e outros criadores de conteúdo, que usaram as redes sociais para prestar homenagens. Para muitos, o casal representava inspiração por transformar a paixão por viagens e veículos em um estilo de vida compartilhado com milhares de pessoas ao redor do mundo.

Leia ambém:Morte de Mikayla Raines: revelada a causa do falecimento da youtuber de 29 anos