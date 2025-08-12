CARAS Brasil
  2. Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos
Influenciadores / Academia

Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos

Influenciador Juliano Floss surpreende internautas ao mostrar antes e depois da rotina intensa de treinos e dedicação à saúde

Izabella Nicolau Publicado em 12/08/2025, às 22h18

Juliano Floss
Juliano Floss - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira,12, ao compartilhar detalhes de sua rotina na academia. O influenciador publicou um vídeo mostrando exercícios voltados para o fortalecimento de membros superiores, costas e abdômen, além de incluir registros do seu “antes” para comparar a evolução física.

No registro, é possível vê-lo utilizando diferentes aparelhos e alternando os exercícios para trabalhar grupos musculares variados. “Só pela saúde”, escreveu na legenda em tom sarcástico. A mudança, no entanto, não passou despercebida pelos seguidores, que elogiaram a dedicação do jovem.

A sequência de imagens também revela o quanto Juliano tem mantido constância no treino, algo que ele já havia comentado em outras publicações. A disciplina tem sido parte de uma rotina mais estruturada, que foi implementada em sua ida depois que assumiu o namoro com a cantora Marina Sena.

Apoio e parceria

Além do foco na vida fitness, Juliano vive um relacionamento com a artista desde 2023. Marina Sena, que está em turnê com o álbum Coisas Naturais, contou recentemente no programa Conversa com Bial como a convivência com o namorado influenciou sua forma de se apresentar nos palcos.

Ele me faz muito dançar. A gente dança todo dia. Ele me fez me concentrar. Ele é uma pessoa que enxerga as potências de cada pessoa”, declarou Marina, destacando o incentivo que recebe.
A artista também revelou que essa troca tem refletido em seus shows, nos quais incorporou mais movimentos e interação com o público. E, ao que parece, têm influenciado também na rotina do influenciador

A parceria, segundo ela, vai além da vida pessoal, já que Juliano também contribui com ideias criativas e estímulos para que ela explore novos elementos na carreira. Essa combinação de incentivo, disciplina e apoio mútuo tem marcado a trajetória recente dos dois, tanto na carreira quanto fora dela.

