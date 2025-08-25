CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. 7 coisas que vão ficar de fora do casamento de Franciny Ehlke
Influenciadores / Casamento

7 coisas que vão ficar de fora do casamento de Franciny Ehlke

A influenciadora Franciny Ehlke revela uma lista de coisas que ela e o noivo, Tony Maleh, não querem no casamento deles de jeito nenhum

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 15h02 - Atualizado às 16h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Franciny Ehlke e Tony Maleh
Franciny Ehlke e Tony Maleh - Foto: Reprodução / Instagram

Neste domingo, 24, a influenciadora e empresária Franciny Ehlke publicou um vídeo em suas redes sociais sobre seu casamento. Ela comentou sobre uma lista de coisas que não terá em sua cerimônia. A influenciadora está noiva do empresário bilionário Tony Maleh desde fevereiro deste ano.

Franciny realizou uma lista com sete tópicos, que vão contra as famosas tradições da cerimônia, como lista de presentes e a famosa chuva de arroz. “Eu e o meu noivo decidimos não colocar lista de presentes, porque não precisamos de nada. Graças a Deus, nós somos pessoas muito abençoadas”, contou ela em seu perfil no Tik Tok. A influenciadora informou que o que importa são os próprios convidados, além disso, ressaltou que se houver algum presente, o valor será revertido em doações.

Gente, eu não quero passar o casamento inteiro catando grãos de arroz no meu cabelo, no meu vestido. E eu confesso que, nem eu nem meu noivo, achamos tanta graça”, informou a empresária. Ela também comentou que os padrinhos e madrinhas não terão lados específicos, já que os amigos escolhidos são de ambos.

Além disso, afirmou que deseja que os convidados não estejam com seus celulares durante a celebração. “Não quero os convidados com os celulares enquanto está acontecendo a cerimônia, porque a sensação é de que os convidados estão ali só para postar e não para curtir”, acrescentou a noiva.

A empresária comentou que optou por uma cerimônia mais intimista, já que pretende dar atenção para todos os convidados. “É um momento para você curtir com as pessoas que você mais ama, que temos mais intimidade”, contou ela. A noiva finalizou a lista ao falar que não haverá discursos durante a celebração.

A empresária ressaltou que ela e o noivo concordaram com a ausência de tais tradições para a elaboração da lista. Ainda relembrou que casamento é algo pessoal, e pediu para que seus seguidores não se sentissem ofendidos. “O casamento é algo muito pessoal. Tá tudo bem você ter tido estas coisas no seu casamento, ou querer ter. Faça o seu casamento do seu jeito”, avisou a influenciadora.

Leia também: Quem é o noivo de Franciny Ehlke? Conheça o bilionário Tony Maleh

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

casamentoFranciny Ehlketony maleh

Leia também

Polêmicas

Douglas Silva - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-BBB Douglas Silva rebate fãs nas redes: “Que coisa louca!”

Eita

Carlinhos Maia e equipe de obras - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona

Traição

Dani Lopez - Foto: Reprodução / Instagram

Influencer apontada como ex-affair de Tirullipa quebra o silêncio

Pedido de filme

Cela Lopes - Foto: Reprodução / Instagram

Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema

Beleza

Maya Massafera - Foto: Reprodução / Instagram

Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento

Namoro

Danilo Santana e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade

Últimas notícias

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Raquel BritoRaquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia
Maidê Mahl e Mariah EvelineAmiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
NoneLia Costa fala sobre desafios da cirurgia plástica e escolha consciente
NoneOferta Relâmpago: headphone da Philips com 38% de desconto
Rogério MeandaMorre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologiaAstróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
João Gomes e Ary MirelleAry Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho
Virginia FonsecaVirginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade