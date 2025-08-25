7 coisas que vão ficar de fora do casamento de Franciny Ehlke

A influenciadora Franciny Ehlke revela uma lista de coisas que ela e o noivo, Tony Maleh, não querem no casamento deles de jeito nenhum

Neste domingo, 24, a influenciadora e empresária Franciny Ehlke publicou um vídeo em suas redes sociais sobre seu casamento. Ela comentou sobre uma lista de coisas que não terá em sua cerimônia. A influenciadora está noiva do empresário bilionário Tony Maleh desde fevereiro deste ano.

Franciny realizou uma lista com sete tópicos, que vão contra as famosas tradições da cerimônia, como lista de presentes e a famosa chuva de arroz. “Eu e o meu noivo decidimos não colocar lista de presentes, porque não precisamos de nada. Graças a Deus, nós somos pessoas muito abençoadas”, contou ela em seu perfil no Tik Tok. A influenciadora informou que o que importa são os próprios convidados, além disso, ressaltou que se houver algum presente, o valor será revertido em doações.

“Gente, eu não quero passar o casamento inteiro catando grãos de arroz no meu cabelo, no meu vestido. E eu confesso que, nem eu nem meu noivo, achamos tanta graça”, informou a empresária. Ela também comentou que os padrinhos e madrinhas não terão lados específicos, já que os amigos escolhidos são de ambos.

Além disso, afirmou que deseja que os convidados não estejam com seus celulares durante a celebração. “Não quero os convidados com os celulares enquanto está acontecendo a cerimônia, porque a sensação é de que os convidados estão ali só para postar e não para curtir”, acrescentou a noiva.

A empresária comentou que optou por uma cerimônia mais intimista, já que pretende dar atenção para todos os convidados. “É um momento para você curtir com as pessoas que você mais ama, que temos mais intimidade”, contou ela. A noiva finalizou a lista ao falar que não haverá discursos durante a celebração.

A empresária ressaltou que ela e o noivo concordaram com a ausência de tais tradições para a elaboração da lista. Ainda relembrou que casamento é algo pessoal, e pediu para que seus seguidores não se sentissem ofendidos. “O casamento é algo muito pessoal. Tá tudo bem você ter tido estas coisas no seu casamento, ou querer ter. Faça o seu casamento do seu jeito”, avisou a influenciadora.

