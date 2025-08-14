Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema

Influenciadora Cela Lopes assume namoro em post nas redes sociais e mostra pedido digno de cinema: "Fiquei perdida, me senti em um filme"

A influenciadora digital Cela Lopes e o empresário João Brasio oficializaram o namoro nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, após um pedido digno de filme. A revelação foi feita no Instagram, no qual ela compartilhou registros do momento em que um céu “estrelado” por drones formou a frase “Quer namorar comigo?”.

Na legenda, Cela escreveu: “Fiquei perdida, me senti em um filme e agora não é trolagem (pra quem lembra 1º de abril fingi estar noiva, mas era ZOEIRA) agora é real! Encontrei o homem que o Bruno Mars falava. TE AMO! E parem de invejar”.

João Brasio, que organizou o pedido com amigos e familiares, registrou uma declaração para a namorada: “Queria que todos vocês tivessem a oportunidade de conhecer a verdadeira Marcela, eu fui conquistado pelo comportamento dela na vida real, uma menina carinhosa, batalhadora e cheia de sonhos, totalmente diferente do da Cela. É essa a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado em todas as situações”, escreveu.

Na sequência, Marcela completou: “João chegou pra acabar com a minha marra de ‘não quero namorar’, ele é extremamente detalhista e amoroso, tem uma família INCRÍVEL (que inclusive conheci antes de BEIJAR ele) nossa história é muito doida, mas tô feliz demais com tudo.”

Quem são Cela Lopes e João Brasio

Marcela Lopes ganhou projeção nacional interpretando a personagem Cela, que acumula milhões de seguidores e transformou a vida da criadora. Antes do sucesso digital, trabalhou como modelo para ajudar a família e, com o crescimento nas plataformas, conquistou estabilidade financeira e casa própria. Nos vídeos, a personagem aparece com viagens frequentes e situações de humor, mas a influenciadora costuma manter a vida íntima reservada.

João Brasio é CEO de uma empresa do setor de tecnologia com foco em segurança da informação e proteção de dados para negócios de diferentes portes.

