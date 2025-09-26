Babá dos filhos de Virginia rebate críticas nas redes sociais

Vilmeci, babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe, defende os famosos de críticas nas redes sociais: ‘Gosto dos dois…’

Nesta quinta-feira, 25, Vilmeci, babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe, utilizou suas redes sociais para desabafar com seus seguidores. A funcionária relatou estar incomodada com a quantidade de críticas que recebe por estar trabalhando com os dois, que se separaram em maio deste ano, e saiu em defesa do ex-casal.

“Gente, o povo dessa internet só pode achar que internet é terra sem lei mesmo, né? Que povo maluco. Se a gente posta dando aplauso e comemorando com a Vi, tem críticas. Se posta dando aplauso e comemorando com Zé, tem crítica. Gente, entendam uma coisa. Os dois são pessoas maravilhosas, tá? É isso”, desabafou ela.

Vilmeci acompanhou a família desde o nascimento de Maria Alice (4), a primogênita. Ela deixou claro seu carinho e respeito pelo cantor e pela influenciadora. “Gosto dos dois e tá tudo bem. Vocês que, ó…”, acrescentou a babá.

Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe tiveram mais dois filhos ao longo de seu romance, Maria Flor (3) e José Leonardo (1). Recentemente, o caçula completou um ano de idade com uma festa temática luxuosa.

Virginia atualiza estado de saúde de sua filha

A influenciadora Virginia Fonseca utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de sua filha Maria Alice. A primogênita esteve no hospital para realizar exames de rotina, mas ela e sua mãe acabaram passando a noite no hospital.

“Já estamos aqui de pé. Exame finalizado com sucesso. Tudo certo, tudo maravilhoso. Mariazinha dormiu a noite toda. Foi tudo incrível, graças a Deus, e agora vamos para casa que hoje tem compromisso. Bastante, inclusive”, contou a famosa.

Na noite de quarta-feira, 24, a mãe da pequena explicou o motivo de passarem a noite no hospital. “Nossa noite vai ser por cá! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado. Está tudo bem com ela, obrigada por todas mensagens e todo carinho!”, contou ela.

